MOSKVA/BELGOROD - Deväť ľudí utrpelo v piatok zranenia v meste Belgorod na západe Ruska po tom, čo ukrajinský dron zasiahol obytnú budovu, uviedli tamojší predstavitelia. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
6:00 Štátna banka, ktorá predtým patrila ruskému oligarchovi, je v centre rozrastajúceho sa korupčného škandálu, do ktorého je zapletených niekoľko ľudí blízkych prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.
V prepisoch nahraných rozhovorov, ktoré v prvých májových týždňoch zverejnil ukrajinský mediálny portál Ukrajinska pravda, dvaja podnikatelia s väzbami na blízkych Zelenského priateľov diskutujú o potenciálnych kandidátoch do predstavenstva Sense Bank – zrejme tak majú vplyv na proces, ktorý by mal byť bez vonkajšieho zasahovania.
Deväť ľudí utrpelo v piatok zranenia v meste Belgorod na západe Ruska po tom, čo ukrajinský dron zasiahol obytnú budovu, uviedli tamojší predstavitelia. Informuje o tom agentúra DPA. K incidentu došlo v rovnomennej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou. Medzi zranenými bolo aj trojročné dieťa, uviedlo oblastné centrum reakcie na katastrofy v príspevku na platforme Telegram. Na fotografiách zverejnených miestnymi úradmi je vidieť desaťposchodovú bytovku s poškodenou fasádou a niekoľkými balkónmi.
Rusko, ktoré pred viac ako štyrmi rokmi spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu a okupuje jej časti, vykonávalo v uplynulých dňoch nepretržité letecké útoky na svojho suseda, pripomína DPA. Len vo štvrtok bolo pri útokoch na ukrajinské hlavné mesto Kyjev zabitých približne 24 ľudí, uviedli úrady.
Ukrajina sa zase čoraz častejšie zameriava na ruské územie útokmi dronmi, aby sa bránila invázii. Belgorod, neďaleko ukrajinských hraníc, patrí medzi ruské mestá najviac postihnuté vojnou, dodáva nemecká agentúra.