Topmodelka Daniela Peštová ukázala mamu: FOTO Už je jasné, po kom zdedila krásu!

PRAHA - Daniela Peštová sa pochválila výnimočnými fotografiami so svojou mamou a fanúšikovia majú jasno – podobu medzi nimi nemožno prehliadnuť. Slávna topmodelka navyše prezradila, že okrem krásy zdedila po mame aj množstvo spoločných vlastností.
Topmodelka Daniela Peštová potešila fanúšikov zábermi so svojou mamou a mnohým pri pohľade na spoločné fotografie okamžite napadlo, odkiaľ zdedila svoj pôvab. Podoba medzi nimi je totiž neprehliadnuteľná, no ako sama priznala, nespája ich len vzhľad, ale aj množstvo spoločných čŕt.
„Moja mamka a ja. Máme toho veľa spoločného. Niekedy viac, než by som si priala,“ napísala s humorom Peštová. Modelka prezradila, že obe majú sklony robiť si zbytočné starosti, no keď príde na vážne situácie, dokážu zachovať pokoj a rozvahu. Spája ich aj láska k nealkoholickému proseccu či starostlivosť o seba, pričom vrásky neberú príliš tragicky.
Nechýba im ani spoločný zmysel pre humor. „Máme sklony k epickým záchvatom smiechu,“ priznala Peštová. Ako ďalej uviedla, s mamou si rozumejú takmer vo všetkom a obe sú veľmi oddané svojim blízkym. „Obe by sme sa pre druhých rozdali a rodičovský štýl helikoptéry nám nie je cudzí,“ dodala.
