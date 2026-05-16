Tragédia v Norimbergu: Únik chemikálií vo firme si vyžiadal život a desiatky zranení

NORIMBERG - Únik chemikálií vo firme v juhonemeckom meste Norimberg si v piatok vyžiadal jeden ľudský život a približne 30 ďalších osôb utrpelo zranenia, informuje o tom agentúra DPA.
Zranení v nemocnici
Bavorský Červený kríž uviedol, že 17 zranených previezli do nemocnice na ďalšiu liečbu a pozorovanie. Polícia informovala, že šesť ľudí utrpelo zranenia dýchacích ciest. Dvaja zamestnanci spoločnosti stratili priamo na mieste vedomie, pričom jeden z nich neskôr v nemocnici zomrel, oznámila polícia.
Celý areál evakuovali. Úrady uviedli, že verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo, keďže toxická látka zostala vo vnútri budovy a neunikla do ovzdušia. Hovorca norimberského hasičského zboru uviedol, že dotknutá firma s chemikáliami pracuje bežne. Presná povaha látky, o ktorú išlo, nebola bezprostredne známa. Hasiči uviedli, že poplach bol vyhlásený krátko pred poludním.
Dramatická záchrana
Do akcie nasadili veľký kontingent profesionálneho hasičského zboru spolu s dobrovoľnými hasičskými zbormi zo susedných miest. Prví záchranári na mieste opísali situáciu ako „dramatickú“, keďže viacero ľudí museli zachraňovať a vyvádzať do bezpečia. Portál stanice BR24 (Bayerische Rundfunk) uviedol, že prví zasahujúci záchranári museli jedného zo zamestnancov na mieste oživovať.
Celkovo vyslali do záchrannej akcie 65 hasičov vrátane niekoľkých tímov v protichemických oblekoch. Zapojilo sa aj približne 50 príslušníkov záchrannej služby spolu s policajtmi. Z budovy evakuovali celkovo zhruba 70 zamestnancov. Norimberská kriminálna polícia začala vyšetrovanie, policajti však zatiaľ nemohli vstúpiť do budovy. Zostáva nejasné, ako k nehode došlo – napríklad, či látka unikla z chybného stroja alebo systému, alebo či išlo o ľudské zlyhanie.