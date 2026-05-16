Škandál v Londýne: Americká influencerka čelí obvineniu z napadnutia

LONDÝN - Americká influencerka s väzbami na hnutie Urobme Ameriku opäť skvelou (MAGA) prezidenta Donalda Trumpa bola obvinená z napadnutia ublížením na zdraví, uviedla v piatok polícia v Londýne. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa polície k tomu došlo po incidente, pri ktorom údajne v londýnskom metre vyslovila rasovo motivované urážky a voči jednej rodine použila paprikový sprej. Partner Melissy Rein Livelyovej, 37-ročný nemecký štátny príslušník Philipp Ostermann, bol zároveň obvinený z dvoch prečinov proti verejnému poriadku s rasovým motívom a z ďalšieho trestného činu, uviedla britská dopravná polícia.
Došlo k tomu po incidente z 11. októbra minulého roka na stanici metra Bond Street v centre Londýna, pri ktorom bola podľa správ založených na vtedajších policajných vyhláseniach napadnutá rodina vrátane dvoch malých detí, z ktorých jedno bolo v kočíku.
Štyridsaťročná Rein Livelyová založila „America First“, agentúru pre vzťahy s verejnosťou, ktorá poskytuje „anti-woke“ služby, spresňuje francúzska agentúra. PR konzultantka sa uchádzala o post hovorkyne Bieleho domu pre Trumpovo druhé funkčné obdobie, prezident si však nakoniec vybral svoju dlhoročnú lojalistku Karoline Leavittovú. Ostermann údajne pracuje vo finančníctve. Podľa polície sa prvé pojednávanie v tejto veci uskutoční v utorok na magistrátnom súde vo Westminsteri, dodáva AFP.