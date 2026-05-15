USA predĺžili prímerie medzi Izraelom a Libanonom: Pokoj zbraní bude pokračovať ďalších 45 dní

WASHINGTON/TEL AVIV/BEJRÚT - Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok večer SELČ oznámilo predĺženie platnosti prímeria medzi Izraelom a Libanonom o ďalších 45 dní. Pokoj zbraní sa mal pôvodne skončiť v nedeľu. Informuje o tom agentúra AFP.
„Prerušenie bojov zo 16. apríla bude predĺžené o 45 dní, aby bolo možné dosiahnuť ďalší pokrok,“ informoval na sieti X hovorca ministerstva Tommy Pigott. Spojené štáty podľa neho v uplynulých dvoch dňoch hostili „veľmi produktívne“ rozhovory medzi izraelskými a libanonskými predstaviteľmi, ktoré budú pokračovať v dohľadnej dobe a rozšíria sa aj na otázky bezpečnosti.
Nové rokovania v USA pokračujú
Rozhovory o politických otázkach sa uskutočnia 2. a 3. júna opäť na ministerstve zahraničných vecí USA vo Washingtone. Okrem toho sa 29. mája začnú v Pentagóne diskusie týkajúce sa bezpečnostných tém, na ktorých sa zúčastnia vojenskí predstavitelia Izraela a Libanonu.
Cieľom je trvalý mier v regióne
„Dúfame, že tieto rokovania prispejú k trvalému mieru medzi oboma krajinami, k plnému uznaniu vzájomnej suverenity a územnej celistvosti a k zabezpečeniu skutočnej bezpečnosti pozdĺž ich spoločnej hranice,“ dodal Pigott.
Prímerie medzi Izraelom a Libanonom oznámil prezident USA Donald Trump 16. apríla a o týždeň neskôr ho predĺžili o tri týždne. Libanon bol vtiahnutý do vojny, keď militantné hnutie Hizballáh 2. marca - dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán - začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího. Izrael napriek prímeriu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Hnutie medzičasom pokračuje v sporadickom odpaľovaní rakiet na územie židovského štátu.