Dráma na D1: Vážna nehoda spôsobila 78-kilometrovú kolónu! Sanitka kľučkovala s bábätkom v inkubátore

BRNO - Dopravu na českej diaľnici D1 smerom na Brno ochromila vo štvrtok (14. 5.) vážna nehoda viacerých vozidiel, pri ktorej sa zranili dve osoby. Polícia musela úsek pri 14. kilometri smerom na Prahu úplne uzavrieť a na miesto pristával záchranársky vrtuľník. Kolaps dopravy sa následne prejavil aj na D1, kde sa smerom na Brno vytvorila kolóna dlhá približne 78 kilometrov.
„Z dôvodu dopravnej nehody niekoľkých vozidiel sme uzavreli diaľnicu D11 na 14. km v smere na Prahu. Na mieste sú zranené osoby, pristáva tu vrtuľník a zasahujú všetky zložky IZS,“ informovala bezprostredne po nehode česká polícia. Podľa prvotného vyšetrovania narazil vodič kamióna do dodávky stojacej v odstavnom pruhu pre defekt. Súčasne boli zrazené dve osoby, ktoré sa pri vozidle pohybovali.
Do dopravného kolapsu vstúpil mimoriadne citlivý transport novorodenca
Práve v čase, keď sa na diaľniciach tvorili desiatky kilometrov kolón, smerovala cez republiku špeciálna neonatologická sanitka Stredočeskej záchrannej služby. Ako informovala na sociálnej sieti, previezť musela predčasne narodeného chlapčeka z motolskej nemocnice až na neonatologickú JIRP Fakultnej nemocnice v Ostrave. Bábätko vážilo približne 1200 gramov, bolo v inkubátore, napojené na kyslík a sprevádzané lekárom. Pri takomto transporte je absolútne kľúčová plynulosť jazdy — každý prudší pohyb môže byť pre tak malé dieťa záťažou.
Štány podnik Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) prostredníctvom sociálnej siete X informoval, že kolóna presahovala viac ako 50 kilometrov. Podľa Stredočeskej záchrannej služby však kolóna merala neuveriteľných 78 kilometrov.
Sanitka uviazla v kolóne, polícia okamžite zasiahla
Keď posádka sanitky narazila na kolónu od 120. kilometra D1, bolo jasné, že bez pomoci sa cez ňu nedostanú. Záchranári preto požiadali o asistenciu policajnú hliadku. Reakcia bola podľa záchranárov okamžitá a nadštandardná. Policajti nielenže sanitku bezpečne previedli celou kolónou, ale rozhodli sa ju doprevádzať až do Ostravy — priamo pred neonatologický pavilón.
Do akcie sa zapojilo šesť policajných hliadok, ktoré sa plynule striedali a vytvárali sanitke cestu tam, kde chýbala záchranárska ulička. „Vďaka ich práci sme mohli ísť bezpečnejšie, plynulejšie a rýchlejšie. U tak malého bábätka je plynulosť transportu nesmierne dôležitá,“ uviedli záchranári.