Izrael zintenzívnil útoky na Libanon: Zahynuli vyše dve desiatky ľudí, vrátane detí

BEJRÚT - Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v stredu zahynulo 22 ľudí vrátane ôsmich detí po tom, ako Izrael zintenzívnil svoje útoky na krajinu. Štátna agentúra NNA informovala, že letecké údery zasiahli približne 40 lokalít na juhu a východe Libanonu. Informuje o tom agentúra AFP.
Rezort zdravotníctva uviedol, že večer zahynulo 10 ľudí, medzi nimi šesť detí, pri útokoch na tri dediny na juhu Libanonu. Ministerstvo už predtým oznámilo, že pri troch úderoch na pobrežnej ceste približne 20 až 30 kilometrov od Bejrútu, prišlo o život osem ľudí, vrátane dvoch detí. Ďalší štyria ľudia zahynuli v okolí miest Súr a Sidon. Izraelská armáda uviedla, že v stredu zasiahla infraštruktúru militantného hnutia Hizballáh, sklady zbraní a zariadenia na odpaľovanie rakiet.
Hizballáh zase vyhlásil, že jeho bojovníci podnikli 17 útokov na izraelské sily na juhu Libanonu, informovala stanica al-Džazíra. Hnutie upresnilo, že pri operáciách použilo rakety, drony a nálože, pričom údery boli zamerané najmä na izraelských vojakov a ich vozidlá. Od 16. apríla, keď americký prezident Donald Trump oznámil, že izraelskí a libanonskí lídri sa dohodli na prímerí, pri útokoch Izraela v Libanone zomrelo už viac ako 400 ľudí, uvádza AFP podľa údajov ministerstva zdravotníctva. Libanonská Národná rada pre vedecký výskum (CNRS) uviedla, že od začiatku prímeria bolo v krajine poškodených alebo zničených viac ako 10.000 domov.