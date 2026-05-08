Potraviny sú najdrahšie za viac než tri roky: Môže za to vojna na Blízkom východe

RÍM - Svetové ceny potravín zaznamenali v apríli rast oproti predchádzajúcemu mesiacu o takmer 2 %, pričom sa dostali na najvyššiu úroveň za viac než tri roky. Dôvodom je vojna na Blízkom východe, ktorá narušila dodávateľské reťazce. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Podľa údajov FAO sa index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, zvýšil v apríli oproti marcu o 1,6 % na 130,7 bodu. To je najvyššia hodnota indexu od februára 2023. Svoje historické maximum zaznamenal index v marci 2022 po začatí vojny na Ukrajine. Vtedy dosiahol 160,2 bodu. V medziročnom porovnaní sa svetové ceny potravín zvýšili o 2,5 %.
Z jednotlivých potravinových položiek sa najvýraznejšie zvýšili ceny rastlinných olejov. Tie vzrástli o 5,9 % na najvyššiu úroveň od júla 2022. Zvýšili sa ceny slnečnicového, repkového, sójového aj palmového oleja. Hlavný ekonóm FAO Maximo Torero povedal, že za vysokým rastom cien rastlinných olejov sú vysoké ceny energií, ktoré zvyšujú dopyt po biopalivách.
Vojna na Blízkom východe, ktorá sa začala koncom februára po napadnutí Iránu Spojenými štátmi a Izraelom, viedla k zablokovaniu kritickej námornej trasy - Hormuzského prielivu. Okrem ropy a plynu sa tak skomplikovali aj dodávky kľúčových poľnohospodárskych vstupov, ako sú napríklad priemyselné hnojivá. Ceny mäsa vzrástli o 1,2 %, pričom dosiahli rekordnú úroveň. Dôvodom je nižšia produkcia hovädzieho mäsa v Brazílii. Zvýšili sa aj ceny obilnín, konkrétne o 0,8 %, keď vzrástli najmä ceny pšenice a kukurice. Naopak, ceny cukru klesli o 4,7 %, a to po prognózach vysokej produkcie v Brazílii, Číne a Thajsku.