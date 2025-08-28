Štvrtok28. august 2025, meniny má Augustín, zajtra Nikola, Nikolaj

Obrovský škandál v Rakúsku: Veľké obchodné reťazce čelia ŽALOBE! Dôvodom sú falošné zľavy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
VIEDEŇ - Rakúske ministerstvo sociálnych vecí podalo žalobu na obchodné reťazce Spar, Billa, Hofer a Lidl, ktoré ovládajú tamojší trh. Sťažuje sa na reklamu na zľavy, ktorá je podľa neho klamlivá. Informuje o tom dnes agentúra APA. Opatrenia na zvýšenie cenovej transparentnosti by podľa šéfky Spolkového úradu pre hospodársku súťaž Natalie Harsdorfovej mohli viesť k zníženiu cien až o štyri percentá.

Je všeobecne známe, že Slováci obľubujú nákupy v Rakúsku. Potraviny tam považujú za kvalitnejšie a s dobrou cenou. V Rakúsku však vyvolal v posledných mesiacoch búrlivé reakcie silný nárast cien potravín. Početné zľavové akcie sú podľa Viedne často nadhodnotené a porušujú takzvaný zákon o označovaní cien. Ten má zabezpečiť, aby zľavové kampane neboli umelo nafukované a spotrebitelia neboli zavádzaní. Jedným z príkladov uplatnenia tejto normy je viacero akcií na produkt v krátkom časovom rámci.

"Približne 40 percent nákupov je v zľavách. Mnohí ľudia sa rozhodujú práve na základe rôznych akcií. Preto si myslíme, že musia byť transparentné, čo teraz nie je," skonštatovala štátna tajomníčka rakúskeho ministerstva sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa Ulrike Königsbergerová-Ludwigová. Akciová cena sa totiž musí odvíjať od najnižšej za uplynulých 30 dní. A práve v tomto prípade podľa ministerstva najväčšie potravinové reťazce, ktoré ovládajú 90 percent trhu, vo veľkom zavádzajú.

Podľa zákona sa cena následnej akcie musí porovnať s cenou prvej zľavy, za predpokladu, že ide o najnižšiu cenu do 30 dní. Ak sa tak neurobí a v takom prípade sa ako porovnanie použije predchádzajúca "bežná cena" alebo krátkodobo zvýšená cena (po prvej zľavovej kampani), môže sa vytvoriť falošný dojem výraznej úspory. Takéto praktiky sú v niektorých obchodných reťazcoch s potravinami pomerne bežnou praxou.

Reakcie maloobchodníkov na žalobu

V reakcii na otázku agentúry APA spoločnosti Spar, materská spoločnosť Billy, Rewe, Lidl a Hofer jednomyseľne odpovedali na obvinenia s tým, že zatiaľ nepoznajú podstatu žaloby, a preto sa k nej nemôžu vyjadriť.

"Predpisy a zákony týkajúce sa cien nie sú v žiadnej inej krajine ani zďaleka také prísne ako v Rakúsku a naši predajcovia potravín ich dodržiavajú. K žalobe sa zatiaľ nemôžeme vyjadriť, pretože, žiaľ, ešte nebola doručená štyrom dotknutým predajcom," uviedol Rainer Will, výkonný riaditeľ Nemeckého združenia maloobchodníkov, v relácii Morgejournal na stanici Ö1.

Kritika aj územného obmedzenia dodávok v EÚ

Úrady tiež kritizujú takzvané územné obmedzenie dodávok v EÚ. "Naozaj vidím rozdiel v tom, či žijem v malom alebo väčšom členskom štáte - a tak to nesmie byť," uviedla Harsdorfová. Problém by sa mal podľa nej riešiť na úrovni EÚ. Podľa Harsdorfovej by bez tohto obmedzenia bol tovar v Rakúsku v priemere o osem percent lacnejší. Rakúsky obchodník nemôže v takom prípade nakupovať tovar od daného koncernu lacnejšie napríklad v Nemecku, ale musí ho kupovať drahšie v Rakúsku.

Podľa zhrnutia Európskeho parlamentu môžu byť takéto obmedzenia priame alebo nepriame. Priame obmedzenia môžu mať formu odmietnutia objednávky, kvantitatívneho alebo geografického obmedzenia. Nepriame obmedzenia môžu mať napríklad podobu rozdielneho balenia alebo obsahu tovaru v rôznych regiónoch.

