Umelá inteligencia ako nový kolega v práci: Viac ako 70 % firiem na Slovensku a v Česku hlási veľké zmeny!

BRATISLAVA - Umelá inteligencia sa stáva pevnou súčasťou našich pracovných dní a od základov mení spôsob, akým fungujú firmy. Najnovší prieskum spoločnosti Deloitte ukazuje, že až 72 percent slovenských a českých spoločností vníma vplyv AI na firemnú kultúru ako veľmi významný.
Viac ako polovica firiem navyše priznáva, že technológie už zasahujú aj do samotného rozhodovania manažmentu. Do prieskumu sa v našom regióne zapojilo 275 zástupcov firiem a výsledky jasne ukazujú, že rok 2026 je prelomový. Vstupujeme totiž do fázy, kedy už nejde len o testovanie softvéru, ale o hlbokú transformáciu práce a spolupráce medzi človekom a strojom.
Väčšina oslovených organizácií na Slovensku a v Česku už dnes AI aktívne zavádza do praxe. Približne 60 percent z nich aktuálne rieši, ako nastaviť efektívnu spoluprácu medzi zamestnancami a novými technológiami.
Odborníci však upozorňujú na varovný trend. „Organizácie sa často sústreďujú predovšetkým na technológiu a efektivitu, zatiaľ čo ľudský rozmer spolupráce s AI zostáva v úzadí. Stoja pritom pred zásadnou výzvou, ako plne využiť potenciál nových technológií a súčasne zachovať ľudský rozmer práce,“ vysvetľuje expertka Deloitte Zuzana Kostiviarová.
Problém s dôverou a falošnými dátami
S masívnym nástupom umelej inteligencie sa objavuje aj nový fenomén – pre firmy je čoraz ťažšie rozlíšiť, ktoré informácie sú kvalitné a dôveryhodné. Na tento fakt musia urýchlene reagovať napríklad HR oddelenia pri nábore nových ľudí, hodnotení výkonu či rozvoji zamestnancov. Personalisti totiž bežne pracujú s predpokladom, že dáta o kandidátoch sú pravdivé.
Hoci si dôležitosť kvality dát uvedomuje 53 percent slovenských a českých manažérov, len necelá pätina firiem (19 percent) robí v tejto oblasti reálne kroky a zaznamenáva pokrok.
Umelá inteligencia čoraz odvážnejšie vstupuje do oblastí, ktoré boli doteraz výsadou manažérov. Až 55 percent firiem potvrdilo, že algoritmy majú priamy vplyv na rozhodovacie procesy. Zamestnávatelia preto hľadajú zdravú rovnováhu medzi dátami z počítača a zachovaním ľudského úsudku, zodpovednosti a vlastnej autonómie.
Z globálneho pohľadu sa ukazuje, že zavedenie AI nie je len technologickou, ale najmä kultúrnou výzvou. Až 65 percent svetových firiem očakáva, že kvôli AI budú musieť kompletne prerobiť svoje interné fungovanie. Prieskum zároveň varuje: ak firmy nenastavia jasné a transparentné pravidlá používania umelej inteligencie, zamestnanci k nej stratia dôveru, nebudú ju chcieť používať a celá investícia do modernizácie vyjde nazmar.