Piatok1. máj 2026, dnes je Sviatok práce,

Prezident navštívil Topoľčianky: Žrebčín označil za symbol slovenských tradícií

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini
TOPOĽČIANKY - Národný žrebčín Topoľčianky patrí medzi významné symboly slovenského chovateľstva a tradície. Počas dňa otvorených dverí v žrebčíne to v piatok uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

Prezident zároveň pripomenul, že žrebčín v Topoľčiankach existuje už viac ako 100 rokov. „Podľa posledných informácií, ktoré mám, len minulý rok sa tu narodilo 9000. žriebä a kone z tejto časti Slovenska je dnes možné nájsť vo všetkých kútoch sveta. Je to niečo, čo si musíme chrániť, niečo, čo musíme podporovať, a niečo, čím sa môžeme pýšiť,“ zdôraznil Pellegrini.

Podľa jeho slov je Národný žrebčín etalónovou ustanovizňou, ktorú je potrebné prezentovať doma i v zahraničí. „Topoľčianky boli miestom, kam prezidenti bývalej Československej republiky chodili veľmi často. Pevne verím, že aj nám sa podarí v budúcnosti priviesť sem významné zahraničné delegácie, ktoré navštívia Slovensko,“ skonštatoval Pellegrini.

Prezident ocenil aj každoročný deň otvorených dverí, ktorý Národný žrebčín tradične pripravuje pre verejnosť v rámci otvárania letnej sezóny. „Chcem sa im poďakovať za toto nádherné podujatie, ktoré má obrovskú podporu u širokej verejnosti. Robia nádhernú prácu a predvádzajú tu jazdecké umenie, ktoré nám môže závidieť celý svet,“ doplnil prezident.

