Tragédia v Moskve: Požiar nedokončenej budovy si vyžiadal najmenej osem obetí

MOSKVA - Najmenej osem obetí a 13 zranených si v utorok vyžiadal požiar obytnej budovy vo výstavbe v severozápadnej časti Moskvy. Informovali o tom ruské agentúry.
Podľa ruských záchranných zložiek požiar vypukol v nedokončenej viacpodlažnej obytnej budove v mestskej štvrti Aeroport na severozápade Moskvy. Plamene sa rozšírili na druhé a tretie poschodie predtým, než ich hasiči za pomoci techniky a vysokozdvižných rebríkov dostali pod kontrolu. Hasičské tímy zasahovali aj vo vnútri budovy zaplnenej dymom.
Zachránených bolo dosiaľ viac než 30 ľudí. Predpokladá sa, že v budove sa nachádzalo dovedna až 200 osôb. Pri požiari podľa agentúry RIA Novosti zahynulo najmenej osem ľudí. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie vo veci možného porušenia predpisov o bezpečnosti pri výstavbe. Úrady sa medzičasom snažia zistiť príčinu vypuknutia požiaru.