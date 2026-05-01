Máme vážny problém, hlási Taraba: TOTO je dôvod, prečo nám prepadávajú eurofondy! Spolu s predsedom ÚVO našli riešenie

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba sa s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie Petrom Kubovičom dohodol na personálnej výpomoci, ktorá zrýchli kontroly verejného obstarávania. Šéf envirorezortu v tejto súvislosti poskytne takmer 40 špecialistov a odborníkov, ktorí budú zo Slovenskej agentúry životného prostredia delimitovaní pod Úrad pre verejné obstarávanie.
„Všetko sú to špecialisti, technici aj stavbári, ktorí doposiaľ vyhodnocovali mimoriadne úspešný projekt Obnov dom. Aj touto cestou im ďakujem, že sú pripravení ísť pomôcť zefektívniť procesy kontrol na Úrad pre verejné obstarávanie,” zdôraznil vicepremiér Tomáš Taraba.
Taraba sa s Kubovičom zhodli, že súčasný systém, ktorý vyžaduje kontrolovať každú jednu nadlimitnú zákazku vo verejnom obstarávaní, spôsobuje Slovenskej republike obrovské hospodárske škody, omeškania stavieb, prepadávanie eurofondov, nakoľko Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nemá kapacity na tak rozsiahlu a detailnú kontrolu každého jedného obstarávania.
„Kým iné štáty, ako napríklad susedné Poľsko, ktoré je prezentované ako vzor, kontrolujú iba možné rizikové projekty, ktoré sú dopredu tak identifikované, slovenská legislativa prikazuje kontrolovať každý jeden projekt, čo spôsobuje obrovské časové prieťahy,” objasnil Taraba.
Taraba zároveň konštatoval, že Slovensko by mohlo mať takmer o 2 % vyšší hospodársky rast HDP, ak by v krajine fungovali kontroly tak, ako v iných štátoch Európskej únie. Obzvlášť mu je ľúto, že ministerstvo zazmluvnilo k dnešnému dňu už vyše jednu miliardu eur, pričom aktuálne sa čerpá len 7 %, a to iba kvôli tomu, že projekty viaznu na ÚVO.
„To, čo zaviedla predošlá vláda, je absolútny administratívny a byrokratický kolos, ktorý nedokáže kapacita ÚVO obsiahnuť, ani keby sa násobne zvýšila. Naším ceľom nie je podporovať nekalé obstarávania, práve naopak, chceme aby ÚVO mal oveľa väčšiu kapacitu sa na rizikové projekty detailne pozrieť. Pri súčasnom nastavení to však nie je možné, keďže musí kontrolovať každé obstarávanie, vrátanie obstarávania obložených chlebíčkov ak idú cez vestník,” dodal Taraba.
Taraba s Kubovičom našli zhodu aj na potrebe riešenia problému v rámci súčasnej legislatívy. Do parlamentu smeruje pozmeňujúci návrh, ktorý by mal riešiť najvypuklejšie problémy v rámci zefektívnenia kontrol verejného obstarávania.