Mrazivé slová z Moskvy: Jadrová apokalypsa je možná, varuje Medvedev

MOSKVA - Podpredseda ruskej Rady bezpečnosti a exprezident Dmitrij Medvedev prirovnal súčasnú situáciu k obdobiu pred prvou svetovou vojnou a čiastočne aj k obdobiu pred druhou svetovou vojnou. Informuje o tom agentúra TASS.
„Viete, nemá zmysel to skrývať. Prebieha špeciálna vojenská operácia (tak v Rusku oficiálne označujú vojnu na Ukrajine, pozn. TASR). Je to vojna. Lokálny konflikt, žiaľ, veľmi často predchádza globálnemu. Ak máme vychádzať z týchto predpokladov, tak skutočne by som súčasnosť prirovnal k obdobiu pred prvou svetovou vojnou a do istej mieri aj k 30. rokom, ktoré predchádzali druhej svetovej vojne,“ povedal Medvedev v Moskve na podujatí nazvanom: Vedomosti. Na prvom mieste.
Bývalý ruský prezident súčasne ubezpečil, že jeho krajina nemá proti európskym krajinám nijaké agresívne plány. „Napriek tomu sa zotrvačník točí, vyrába sa obrovské množstvo zbraní a prakticky všetci európski lídri, vrátane tých veľkých krajín, hovoria: ,Chápeme, musíme byť pripravení odraziť agresiu, vojna je nevyhnutná.‘ Rozumiete kam táto cesta vedie, nech to znie akokoľvek smutne,“ uviedol. Súčasne poukázal na to, že jadrová apokalypsa je možná a ten, kto to nechápe, „buď fantazíruje, alebo je hlupák“.
Európania chcú „smrť ruského štátu“
Podpredseda ruskej Rady bezpečnosti povedal, že Európania chcú „smrť ruského štátu“, čo sa stalo podľa jeho slov hlavným trendom západnej politiky, najmä Európy. V tejto súvislosti uviedol, že tento konflikt Ruska so Západom má „existenčný charakter“. Medvedev vo svojom vystúpení pripomenul, že ruský cár Alexander III. mal pravdu, keď koncom 19. storočia vyslovil svoje známe slová o tom, že Rusko má len dvoch spojencov, ktorými sú jeho armáda a námorníctvo.