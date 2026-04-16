Tvrdý zásah polície proti drogám: Muži z Nitrianskeho okresu čelia obvineniu, za pervitín pôjdu za mreže

CABAJ - ČÁPOR - Dvoch mužov z obce Cabaj - Čápor v okrese Nitra obvinil vyšetrovateľ z drogovej trestnej činnosti. Nitrianski kriminalisti za súčinnosti Pohotovostného policajného útvaru z Nitry vykonali v obci policajnú akciu, pri ktorej podozrivých mužov zadržali, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Muži vo veku 32 a 29 rokov si mali na viacerých miestach na území západného Slovenska, predovšetkým v Seredi, zadovažovať drogy pervitín a marihuanu. Obe drogy mali následne predávať s cieľom finančného prospechu väčšiemu počtu odberateľov v Nitre a v okolí.
Počas domových prehliadok policajti zaistili podozrivé látky, ktoré boli zaslané na expertízne skúmanie. Vyšetrovateľ vzniesol podozrivým mužom obvinenie pre drogovú trestnú činnosť. V oboch prípadoch bol podaný návrh na vzatie obvinených do väzby. Sudca pre prípravné konanie návrhu vyhovel.