Rusko si želá, aby v Mali čo najskôr opäť zavládla stabilita, tvrdí Peskov

MOSKVA - Rusko v utorok vyzvalo na upokojenie situácie v africkom štáte Mali a vyjadrilo nádej, že po sérii útokov, ktoré oslabili tamojšiu vojenskú vládu, sa táto krajina „čo najskôr“ vráti k stabilite. V Moskve to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra AFP.
Stiahnutie Afrického zboru z Kidalu
Ruská polovojenská jednotka Africký zbor (Africa Corps) sa po koordinovaných útokoch povstalcov a džihádistov na strategické pozície kontrolované juntou podporovanou Moskvou musela stiahnuť zo severomalijského mesta Kidal. Pri týchto útokoch zahynul malijský minister obrany Sadio Camara a ich terčom sa stal aj prezidentský palác v hlavnom meste Bamako. Moskva tento vývoj vyhodnotila ako pokus o štátny prevrat.
Podľa hodnotenia ruského rezortu obrany Africký zbor čelil početnejšiemu nepriateľovi a po viac než 24 hodinách bojov sa na základe rozhodnutia malijských predstaviteľov z Kidalu stiahli. Ruské ministerstvo obrany v samostatnom vyhlásení uviedlo, že „nepriateľ sa nevzdal svojich agresívnych zámerov a preskupuje sa“. Podľa ministerstva situácia v Mali zostáva zložitá. Africký zbor podľa rezortu obrany „pokračuje v plnení pridelených úloh a je pripravený odraziť útoky militantov, pričom vykonáva aktívny prieskum a likviduje zistené ciele.“
Boj s presilou a ústup Rusov
V tejto situácii Peskov uviedol, že Rusko považuje za dôležité, aby sa Mali čo najskôr vrátilo na mierovú a stabilnú trajektóriu. Na otázku, či bude Africký zbor schopný situáciu stabilizovať, odmietol odpovedať. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Georgij Borisenko priznal, že ruské jednotky pri útokoch vo viacerých častiach Mali utrpeli straty.
Moskva hovorí o pokuse o prevrat
Vodca malijskej junty, generál Assimi Goïta, ktorý sa dostal k moci po prevrate v roku 2020, sa od víkendu, keď sa začali boje, neobjavil na verejnosti. Na otázku o jeho osude Peskov odpovedal, že po týchto informáciách treba pátrať v Mali, nie v Kremli.
Analytici označujú najnovšie útoky za najvážnejšiu výzvu pre malijský štát od povstaleckej ofenzívy v marci 2012, ktorú vtedy jednotky bývalej koloniálnej mocnosti - Francúzska - odrazili. Kontingent francúzskych vojakov sa odvtedy zo Sahelu stiahol.