Piatok15. máj 2026, meniny má Žofia, Sofia, zajtra Svetozár

Lukašenko prijal amerického evanjelika Grahama: Náboženské podujatie v Minsku aj signály uvoľnenia vzťahov s USA

Bieloruský líder Alexandr Lukašenko prijal amerického misionára Franklina Grahama. (Zdroj: TASR/AP/Belarusian Presidential Press Service)
MINSK - Bieloruský líder Alexandr Lukašenko v piatok prijal amerického misionára Franklina Grahama, ktorý bude v Bielorusku predsedať najväčšiemu zhromaždeniu evanjelikálnych kresťanov v dejinách tejto krajiny, informovala agentúra AP.

Trumpove pozdravy cez Grahama

Lukašenko počas rozhovoru požiadal Grahama, aby odovzdal srdečné pozdravy americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a odkázal mu, že má v Bielorusku „spoľahlivých priateľov a podporovateľov,“ napísala AP.

Od návratu Trumpa do Bieleho domu Lukašenko v rámci dohôd sprostredkovaných Spojenými štátmi prepustil stovky politických väzňov a výmenou za to získal čiastočné uvoľnenie sankcií. „Bez amerického prezidenta by pre nás mohlo byť ťažšie nadviazať vzťahy,“ povedal Lukašenko Grahamovi, ktorý vedie celosvetovú humanitárnu organizáciu Samaritan’s Purse a združenie Billy Graham Evangelistic Association.

Grahama sprevádzala Greta Van Susteren, ktorá je moderátorkou televízie Newsmax a je vydatá za Trumpovho vyslanca pre Bielorusko Johna Coalea. Misionár sa v krytej športovej aréne v Minsku chystá usporiadať najväčšie zhromaždenie evanjelikálov v histórii Bieloruska. Na podujatí nazvanom organizátormi Sviatok nádeje sa očakáva účasť tisícov ľudí.

Náboženské podmienky v krajine

Súhlas bieloruských úradov s masovým náboženským podujatím predstavuje posun po rokoch represií voči duchovenstvu – katolíckemu, pravoslávnemu aj protestantskému. V krajine s 9,5 miliónom obyvateľov sa k pravoslávnej viere hlási približne 80 percent ľudí, takmer 14 percent sú katolíci, ktorí žijú prevažne v západných, severných a centrálnych častiach krajiny, a približne dve percentá patria k protestantským cirkvám.

Porušenia a medzinárodná kritika

Americká komisia pre náboženskú slobodu vo svete zaradila Bielorusko medzi krajiny, kde sa táto sloboda porušuje, pričom osobitne zdôraznila reštriktívnu legislatívu. Ide napr. o zákon z roku 2024, ktorý od všetkých náboženských organizácií pôsobiacich v krajine vyžadoval, aby sa opäť úradne zaregistrovali. Ak by tak neurobili, v prípade pochybností o ich lojalite voči štátu, by im hrozil úradný zákaz činnosti.

Líderka bieloruskej exilovej opozície Sviatlana Cichanovská v rozhovore pre AP vyjadrila nádej, že Grahamova návšteva pomôže dosiahnuť prepustenie všetkých politických väzňov. Ľudskoprávne centrum Viasna eviduje v Bielorusku 845 politických väzňov vrátane 22 novinárov.

Bieloruská teologička pôsobiaca v exile Natalia Vasilevičová poznamenala, že aj keď je Grahamova návšteva v krajine „megadôležitou udalosťou“ pre komunitu protestantov, tí aj naďalej čelia represiám. „Niektorí veriaci vnímajú Grahamovu návštevu ako zázrak a príležitosť, zatiaľ čo iní vnímajú riziko, že budú musieť zatvárať oči pred represiami a zúčastniť sa na niečom, čo má režim vykresliť v lepšom svetle“ povedala Vasilevičová.

