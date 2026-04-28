HRÔZA na výlete: Matka si odskočila v divočine do latríny, nasledoval ŠOK! Skončila celá vo výkaloch

ALICE SPRINGS – Výlet do austrálskej divočiny sa skončil pre túto rodinu obrovským nešťastím. Jedným z najväčších problémov v prírode je, keď vás zastihne potreba. Toto sa stalo aj matke dvoch detí. Keby však vedela, čo ju postihne, asi radšej vydrží do najbližšej čerpacej stanice.
Uprostred Austrálie ležia v tesnej blízkosti pri sebe rozsiahle národné parky. Je to doslova divočina, ktorá láka nejedného turistu. Rodina s dvomi deťmi sa rozhodla prejsť cez túto nedotknutú časť krajiny, no na ceste ich postihlo veľké nešťastie, ktoré mohlo skončiť aj tragicky.
Nemali žiadny signál, manžel zúfalo hľadal pomoc
Matku dvoch detí chytila potreba a tak otec rodiny zastavil uprostred pri veľmi schátranej latríne. Rodina sa práve nachádzala v prírodnej rezervácii Henbury Meteorites Conservation (145 km od Alice Springs) v strednej časti Austrálie. Žena sa teda vybrala do latríny, no v tom okamihu sa stalo niečo strašné. Podlaha pod ňou sa doslova prepadla. Skončila v zapáchajúcom prostredí plnom výkalov a odpadkov. Informuje o tom Het Laatste Nieuws.
Manžel a otec rodiny rýchlo pribehol, aby ju zachránil, ale vlastnými rukami to nedokázal. V celej oblasti navyše nebol žiadny signál, takže nevedel ani zavolať pomoc. Išlo o čas, pretože matka sa mohla nadýchať toxických plynov, odpadnúť a utopiť sa vo výkaloch.
Záchranná akcia
Otec rýchlo nasadol do auta a pokúsil sa zohnať pomoc. Cestou narazil na dvojicu neznámych robotníkov, ktorí chceli hneď pomôcť. Po tom,a ko sa vrátili naspäť k latríne, nevedeli ani spoločnými silami vytiahnuť matku von. Latrínu, alebo to, čo z nej ostalo, museli veľmi zložito rozobrať.
Následne sa im otvoril väčší priestor. Do jamy spustili lano a druhý koniec priviazali o auto. Až potom sa im podarilo vytiahnuť ženu von. I keď záchranná akcia trvala necelých 45 minút, matka strávila v odpornom a zapáchajúcom prostredí viac ako 3 hodiny.
Pri páde našťastie neutrpela väčšie zranenia. Po tele mala len niekoľko odrenín a drobných rezných rán. Unáhlene ju previezli do nemocnice v Alice Springs, kde ju ošetrili. Úrady medzitým latrínu uzavreli. Takéto opustené objekty uprostred ničoho sú an mnohých miestach vidieka a v austrálske divočine.