Pellegrini v Dubrovníku: Investície do prepojenia regiónu sú nevyhnutnosťou pre stabilitu a bezpečnosť strednej Európy

DUBROVNÍK - Investície do prepojenia krajín Iniciatívy Trojmoria nie sú luxusom, ale podmienkou fungovania regiónu v zložitom geopolitickom prostredí. Na tlačovej konferencii po plenárnom zasadnutí iniciatívy v chorvátskom Dubrovníku to povedal prezident SR Peter Pellegrini.
Pellegrini pripomenul slovenskú skúsenosť s využitím dodávok ropy cez ropovod Adria, keď na Slovensko neprúdila ruská ropa cez ropovod Družba. „Bez tohto energetického prepojenia našich krajín by sme mali v našom regióne zásadný problém,“ povedal prezident.
Energetická prepojenosť bude podľa Pellegriniho kľúčová aj v budúcnosti. Pripomenul, že Chorvátsko plánuje výstavbu nového dátového centra umelej inteligencie, na čo bude potrebovať nové energetické kapacity, a podobný plán má aj Slovensko.
Investičné možnosti regiónu
Slovenský prezident spolu s hlavou štátu Karolom Nawrockim a chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom na tlačovej konferencii hovorili aj o konkrétnych možnostiach investovania. Vyzdvihli možnosť využiť na financovanie spoločných projektov európske fondy. Ďalšou možnosťou sú súkromné investície alebo spoločný fond. „My ako Slovensko, aj iné krajiny, musíme prehodnotiť náš prístup k dobrovoľným príspevkom do týchto fondov, ak chceme zdynamizovať výstavbu,“ dodal slovenský prezident.
USA investície ako stratégia
Pellegrini sa s Plenkovičom a Nawrockim zhodol aj na strategickom význame investícií z USA. „Ak krajina ako Spojené štáty, niekde investujú, tak budú mať prioritnejší záujem aj tú krajinu v prípade potreby brániť, pretože tak budú brániť aj svoje vlastné investície,“ myslí si Pellegrini.
Iniciatíva Trojmoria zoskupuje 13 účastníckych štátov: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Okrem nich sa na iniciatíve podieľajú štyri pridružené krajiny - Ukrajina, Moldavsko, Albánsko a Čierna Hora - a sedem strategických partnerov: Spojené štáty, Nemecko, Európska komisia, Japonsko, Španielsko, Turecko a Taliansko, ktoré bolo prijaté na tohtoročnom samite. V roku 2027 sa má samit iniciatívy uskutočniť na Slovensku.