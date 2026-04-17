Upratovačka ochutnala koláč po hosťoch a museli volať záchranku: Hotelový personál odhalil NAJVÄČŠIE HORORY z izieb!

LONDÝN - Zabudnuté ponožky, či tričko nie sú pre hotelový personál ničím výnimočným. Zamestnanci hotelov sa však na Reddite rozrozprávali aj o oveľa šokujúcejších zážitkoch. Niektoré z nich sú skutočne poľutovaniahodné a jedna situácia dokonca skončila telefonátom na tiesňovú linku.
Marshmallows
Možno si myslíte, že hotelový zamestnanec trochu preháňa, veď nakoniec: čo je pár marshmallow cukríkov na posteli? Používateľ Redditu však vysvetlil, že lepkavá hmota bola doslova všade. „Jedného dňa ma zavolali do izby, pretože upratovačky a údržbár netušili, čo s ňou robiť. Vošiel som dnu a videl som biele lepkavé škvrny po stenách, na televízore, čalúnení, koberci, skle obrazov, strope, čelách postelí… Stál som tam s otvorenými ústami a snažil sa pochopiť, na čo sa vlastne pozerám a ako to vôbec vyčistíme. Bohatí rodičia dovolili svojej tínedžerskej dcére a jej kamarátkam prespať v izbe na oslave narodenín. Dievčatá si priniesli marshmallow pištoľky a vystreľovali sladkú želatínovú hmotu po celej izbe.“ Hosťom nakoniec účtovali škody za izbu a rodičia boli údajne z celej situácie „zhrození“. Upratovanie neporiadku trvalo niekoľkým upratovačkám celý deň.
Moč
Áno, je to pravdepodobne jedna z najnechutnejších vecí na zozname a zároveň niečo, s čím by hotelový personál vôbec nemal prichádzať do kontaktu. „Každý kus posteľnej bielizne a každý uterák v izbe bol nasiaknutý močom. Všetko sa muselo vyhodiť. Izbu museli vyradiť z prevádzky na niekoľko dní, aby sa dala opäť vyčistiť,“ uviedol zamestnanec hotela.
Výkaly
Možno ešte nechutnejšie ako moč sú výkaly. „Našiel som POHÁR plný výkalov. Skutočné výkaly, keď som pracoval ako upratovač. Myslím si, že kým nemusíte likvidovať niečo také, nezažili ste jednu z najhorších stránok tejto práce,“ uviedol pracovník.
Brownies s marihuanou
Jeden muž na Reddite opísal, ako kolegyňa jeho manželky našla v izbe, ktorú upratovala, tanier domácich brownies a rozhodla sa ich ochutnať. Veci sa však rýchlo zvrtli. Ukázalo sa, že v nich bola marihuana. „Nikdy predtým nemala žiadnu skúsenosť s marihuanou. Skončila na posteli, pomaly rozprávala, že si myslí, že je mŕtva, a nakoniec museli zavolať tiesňovú linku 911.“ Jesť brownies patriace cudziemu človeku asi nebolo najrozumnejšie rozhodnutie.