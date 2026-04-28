Neuveriteľné! Dagmar Havlová (73) bez mejkapu: Tá žena snáď objavila elixír mladosti

PRAHA – Táto žena, že má po sedemdesiatke?! Herečke Dagmar Havlovej sa zrejme podarilo zastaviť čas. Na Instagrame zverejnila fotografiu bez mejkapu, na ktorej sa usmieva od ucha k uchu. A niet sa čo čudovať – vyzerá totiž o tridsať rokov mladšie.
Dagmar Havlová opäť potvrdila, že prirodzenosť jej je vlastná a vek na jej vzhľade zdanlivo nezanecháva žiadne stopy. Herečka, ktorá bola vždy považovaná za mimoriadne pôvabnú osobnosť, pôsobí aj po rokoch rovnako charizmaticky a sviežo ako v časoch najväčšej slávy.
Na sociálnych sieťach sa pritom ukazuje bez problémov aj bez líčenia. Herečka, ktorá si získala publikum nielen svojím talentom, ale aj osobným šarmom, bola dlhé roky neprehliadnuteľnou postavou českého filmu. K jej životu patril aj vzťah s prezidentom Václavom Havlom, ktorý jej popularitu ešte viac zvýraznil.
Aj dnes však zostáva aktívna na sociálnych sieťach a svojich sledovateľov často poteší optimizmom a nenútenými momentmi zo života. Jeden z posledných príspevkov, kde sa odfotila bez mejkapu a s prirodzeným úsmevom, spustil vlnu nadšených reakcií. „Keď je deň ako korálik. Kde ste vy?“ napísala k fotke. Pod fotografiou sa objavili desiatky komentárov plných obdivu a fanúšikovia nešetrili nadšením.
„Dášenka, vyzeráš ako dievčatko…,“ odkázala jej jedna z fanúšičiek. „Veľmi vám to pristane!“ pridali sa ďalší. „O tridsať rokov mladšia,“ nešetrili komplimentmi sledovatelia. „Dobrý deň, pani Dagmar. Čo ten potmehúcky úsmev? Veľmi vám to tak pristane,“ napísal ďalší obdivovateľ. Nechýbal ani emotívny odkaz: „Milujem ťa.“ Dagmar Havlová tak opäť dokázala, že charizma a pôvab nie sú viazané na vek – a že práve jednoduchosť a autenticita sú to, čo na nej ľudí priťahuje najviac.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%