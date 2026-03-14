Príšerný prípad týrania zvierat: Majiteľka napchala do mrazničky vyše 100 mačiatok

TEPLICE - Polícia na severe Čiech rieši mimoriadne krutý prípad týrania zvierat. V byte v Tepliciach našli desiatky zanedbaných mačiek a v mrazničke desivé množstvo tiel mačiat.
Policajný zásah odhalil šokujúce podmienky
Severočeské Teplice zasiahla udalosť, ktorá šokovala aj skúsených kriminalistov. V malom byte tam mala 49-ročná žena držať desiatky mačiek v podmienkach, ktoré podľa vyšetrovateľov spĺňajú znaky týrania zvierat.
Polícia v piatok informovala na sociálnej sieti X, že ženu už obvinili z troch trestných činov.
Podľa informácií, ktoré priniesla CNN Prima News, vyšetrovateľov najviac šokoval nález v pultovej mrazničke. Pri domovej prehliadke tam objavili viac než stovku tiel mačiat.
Podvyživené zvieratá a vážne zdravotné problémy
Podľa policajnej hovorkyne Ilony Gazdošovej chovala žena v dvojizbovom byte približne 25 mačiek, ktoré žili vo veľmi zlých podmienkach.
„Zvieratá boli podvyživené, mali hnisavé zápaly kože, svrab v ušiach a zápaly očí,“ uviedla hovorkyňa pre médiá.
Pri štvrtkovej domovej prehliadke navyše kriminalisti objavili v mrazničke obrovské množstvo uhynutých mačiat.
„Našli sme viac než sto telíčok mačiat. Žena bola zadržaná a v súčasnosti s ňou prebiehajú ďalšie procesné úkony,“ doplnila Gazdošová.
Trestné stíhanie za tri skutky
Vyšetrovateľ podľa polície žene oznámil obvinenie z troch trestných činov. Ide o týranie zvierat, chov zvierat v nevhodných podmienkach a zanedbanie starostlivosti.
Polícia zatiaľ neposkytla ďalšie podrobnosti o priebehu vyšetrovania.
Zo záberov, ktoré zverejnili vyšetrovatelia, vyplýva, že mačky žili v byte znečistenom močom a výkalmi. Uhynuté mačiatka boli uložené v mrazničke jednotlivo zabalené v plastových vreckách.
Susedia sa sťažovali na zápach a nárek
Obyvatelia domu tvrdia, že podozrivá situácia trvala dlhší čas. Podľa susedov sa z bytu šíril neznesiteľný zápach a bolo počuť neustály nárek mačiek.
„Ten smrad bol strašný a stále bolo počuť mačky. Preto sme už skôr zavolali políciu,“ povedal redakcii jeden zo susedov ženy.
Zvieratá skončili v útulku
Zanedbané a výrazne vychudnuté mačky rôzneho veku prevzali pracovníci útulku, ktorí sa o ne teraz starajú.
Polícia pokračuje vo vyšetrovaní celého prípadu.