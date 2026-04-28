Ministerstvo spravodlivosti USA opäť obžalovalo bývalého riaditeľa FBI

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti po druhý raz obžalovalo bývalého riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, informovali o tom v utorok americké médiá. Podľa stanice CNN je dôvodom fotografia mušlí, ktorú Comey zverejnil na sociálnych sieťach. Mušle boli na tejto fotografii uložené na piesku, pričom vytvorili čísla „86 47“, čo podľa kritikov odkazovalo na „odstránenie alebo zabitie“ Trumpa.
CNN označila Comeyho za jedného z najväčších politických oponentov Trumpa. Americký prezident podľa stanice vníma bývalého riaditeľa FBI ako jedného z hlavných predstaviteľov údajného úsilia „zneužiť“ justičný systém proti nemu.
Kontroverzia s fotografiou mušlí
Comey minulý rok v máji zverejnil zmienenú fotografiu mušlí. CNN vysvetľuje, číslo 86 môže v slangu znamenať „zbaviť sa niečoho alebo niečo vyhodiť“. Trump je v súčasnosti v poradí 47. prezident USA. Bývalý šéf FBI v popise k tejto fotografii napísal: „Parádny útvar mušlí počas mojej prechádzky po pláži“.
Republikáni a predstavitelia Trumpovej administratívy po zverejnení tohto príspevku kritizovali Comeyho, pričom vtedajšia ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová oznámila, že Tajná služba ho bude vyšetrovať pre „výzvu na atentát“ na Trumpa.
Výsluch Tajnou službou
Tajná služba následne predviedla Comeyho na niekoľkohodinový výsluch s agentmi vo Washingtone, čo je podľa CNN zo strany tejto agentúry nezvyčajný krok v prípade nešpecifickej hrozby. Comey vyšetrovateľom povedal, že mušle videl na pláži v Severnej Karolíne.
Riaditeľka americkej Národnej spravodajskej služby Tulsi Gabbardová v tom čase pre stanicu Fox News povedala, že bývalý riaditeľ FBI „by mal ísť do väzenia“ za tento príspevok a zároveň tvrdila, že má obavy o Trumpov život.
Trump trvá na tvrdej interpretácii
Comey tento príspevok zmazal, pričom na sociálnych sieťach objasnil, že predpokladal, že mušle predstavovali „politický odkaz“, ale neuvedomil si, že si niektorí ľudia spájajú zmienené čísla s násilím. „Nikdy mi to nenapadlo, ale som proti akémukoľvek násiliu, takže som tento príspevok odstránil,“ napísal. Trump však v rozhovore pre Fox News tvrdil, že Comey „presne vedel, čo to znamená“. „To znamenalo atentát a hovorí to jasne a zreteľne,“ povedal prezident.
Agentúra AFP pripomína, že Comeyho v septembri obvinili z podávania nepravdivých vyhlásení Kongresu a marenia kongresového vyšetrovania, čo bolo podľa agentúry široko vnímané ako odplata prezidenta voči svojmu politickému oponentovi. Tieto obvinenia prišli len niekoľko dní po tom, čo Trump vyzval vtedajšiu ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú, aby zakročila proti bývalému riaditeľovi FBI a ďalším, ktorých považuje za nepriateľov. Francúzska agentúra konštatuje, že tento krok predstavoval výrazný odklon od zásady, že ministerstvo spravodlivosti musí byť nezávislé od tlaku Bieleho domu.
Federálny sudca v novembri zamietol tento prípad s odôvodnením, že americký prokurátor, ktorého si Trump vybral a ktorý obvinenia vzniesol, bol vymenovaný nezákonne. Comeyho za riaditeľa FBI menoval v roku 2013 vtedajší prezident Barrack Obama. V máji 2017 ho počas svojho prvého funkčného obdobia odvolal z funkcie Trump v súvislosti s vyšetrovaním o údajnom zasahovaní Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016.