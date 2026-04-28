Predstavenie nového muzikálu: Nežnosti Plevčíka s frajerkou a... Slovenský herec ukázal dcérku!

BRATISLAVA - Na slovenskej divadelnej scéne sa rodí ambiciózny projekt, ktorý spája silný príbeh, známe herecké tváre aj hudbu, ktorú pozná každý. Na tlačovej konferencii bol predstavený Muzikál Slovensko moje, otčina moja.
Na slovenskej divadelnej scéne sa črtá veľká novinka. Muzikál Slovensko moje, otčina moja. Na tlačovej konferencii k pripravovanému počinu nechýbali známe tváre, ktoré v ňom hrajú. Jedným z najmilších okamihov bol príchod Dávida Hartla. Herec dorazil spolu s manželkou Martinou a dcérkou Eliou, ktorú ukázali svetu prvýkrát. Pozornosť pútal aj Vladislav Plevčík. Spolu s ním bola aj partnerka Anna Gajdzíková. Dvojica pôsobila veľmi harmonicky a vymieňala si nežnosti.
Medzi prítomnými nechýbali ani ďalšie známe mená ako Soňa Norisová, Mirka Partlová, Peter Brajerčík, Patrik Vyskočil či Michal Candrák, ktorí sú zároveň súčasťou pripravovaného muzikálu. Nový muzikál prinesie divákom emotívny príbeh odohrávajúci sa vo vojnovom období. Nejde však len o historickú rekonštrukciu – témy, ktoré otvára, sú prekvapivo aktuálne aj dnes. V centre deja stoja mladí ľudia z malej dediny. Postupne sa však ich osudy začnú meniť. Do ich sveta zasiahne vojna.
Jedným z hlavných lákadiel muzikálu je jeho hudobná stránka. Tvorcovia stavili na slovenské ľudové piesne, ktoré však prešli modernou úpravou. Hudbu zastrešoval Matúš Široký. Hudba tak spája minulosť so súčasnosťou a vytvára silný emocionálny zážitok. Muzikál sľubuje aj výraznú vizuálnu stránku. Za jeho vznikom stojí tím, ktorý má skúsenosti s úspešnými projektmi. Kostýmy mala na starosti Ľudmila Varossová. Na javisku sa objaví množstvo známych hercov a muzikálových osobností.
Okrem spomínaných sa môžete tešiť na Michala Candráka, Lenku Feckovú, Lukáša Pištu, Jána Slezáka, Csongora Kassaia a mnoho ďalších. Režisérsky a scenáristicky to zastrešil herec Patrik Vyskočil, ktorý stojí za celým novým projektom. O dramaturgiu sa postaral Dávid Hartl a choreografiu mal na starosti Lacko Cmorej. Muzikál je momentálne vo fáze intenzívnych príprav. Premiéra je naplánovaná už na november.
