Posledná rozlúčka s Janom Potměšilom (†60): Do chrámu sa dobíjali stovky fanúšikov!

PRAHA - Dnes sa konala posledná rozlúčka s hercom Janom Potměšilom (†60). Do Chrámu Matky Božej dorazili rodina, priatelia, známe osobnosti aj množstvo fanúšikov.
V pražskom Chráme Matky Božej sa konala posledná rozlúčka s hercom Janom Potměšilom (†60), ktorý zomrel 16. apríla po dlhšej chorobe. Smútočný obrad sa uskutočnil formou svätej omše o 15. hodine a bol prístupný aj verejnosti, píše Blesk.cz. Už od poludnia mali ľudia možnosť zapísať sa do kondolenčných kníh v Brožíkovej sieni Staromestskej radnice, kde bola zároveň aj projekcia fotografií mapujúcich hercov život a kariéru, sprevádzaná jeho obľúbenou hudbou.
Okolie chrámu zaplnili davy návštevníkov aj turistov, pričom sa vytvoril dlhý rad siahajúci až k Staromestskému námestiu. Do chrámu postupne prichádzali nielen blízki a rodina, ale aj množstvo známych osobností z umeleckého prostredia. Medzi prítomnými nechýbali napríklad Aňa Geislerová, Eva Holubová, Ivan Trojan. Atmosféra bola silne emotívna, mnohí sa neubránili slzám. Priamo v chráme bola umiestnená tmavohnedá rakva obklopená množstvom kvetov a smútočných vencov vrátane jedného od prezidenta republiky.
V prvých radoch sedela hercova rodina. Počas obradu zazneli aj spomienkové slová. Herec Tomáš Karger vo svojom príhovore zdôraznil Potměšilovu silu a ľudskosť: „Zostáva tu s nami tá tvoja obrovská sila. Sila v podobe tvojej statočnosti, pracovitosti a najmä tej veľkej lásky. K tvojej manželke Radke, synom, sestre, mame, otcovi, ktorý ti bol veľkým vzorom. Láska ku všetkým ľuďom, ktorí ti pomáhali, a ktorým si pomáhal ty. Je skvelé mať za kamaráta chlapa, akým si bol ty, a je pre mňa veľká česť byť tvojím krstným otcom.“ Na herca budú rodina, kolegovia i fanúšikovia spomínať ako na silnú a inšpiratívnu osobnosť.