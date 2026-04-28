Najbohatšia krajina v Európe v roku 2030: Rebríček ukazuje NEPRÍJEMNÚ predpoveď pre Slovensko, sme úplne pozadu!

BRATISLAVA - Európske ekonomiky by mali v najbližších rokoch rásť a podľa prognóz Medzinárodného menového fondu (MMF) sa do roku 2030 výrazne zvýši aj hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa. Na prvý pohľad ide o pozitívnu správu, no detailnejší pohľad ukazuje, že rozdiely medzi krajinami sa tým zásadne nezmažú. Ako na tom bude Slovensko v oblasti bohatstva v roku 2030? Rebríček, žiaľ, nič chválitebné neukazuje.
S predpoveďou prišiel portál Euronews. HDP na obyvateľa patrí medzi najčastejšie používané ukazovatele ekonomickej výkonnosti. V celej Európe síce rastie, no to automaticky neznamená, že sa jednotlivé štáty navzájom dobiehajú. Poradie krajín sa totiž mení len minimálne – ekonomiky sa posúvajú nahor viac-menej spoločne.
Z pohľadu bežných ľudí je pritom dôležitejšie práve to, kde sa ich krajina nachádza v rebríčku, než samotné čísla. Tie totiž nemusia vždy odrážať reálnu životnú úroveň.
Lídrom sa má stať Írsko, no s výhradami
Podľa prognóz by sa na čelo rebríčka HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (PPP) malo do roku 2030 dostať Írsko, ktoré predbehne Luxembursko. Tento údaj však skresľuje silná prítomnosť nadnárodných korporácií, ktoré výrazne ovplyvňujú írsku ekonomiku.
Odborníci preto upozorňujú, že presnejším ukazovateľom je hrubý národný dôchodok (HND). Podľa neho by Írsko medzi lídrami vôbec nefigurovalo.
A čo Slováci? Predbehnú nás aj Maďari
Pre Slovensko tieto prognózy nevyznievajú optimisticky. V rámci porovnania 41 európskych krajín by sme sa mali nachádzať až na 28. mieste. To znamená, že napriek rastu ekonomiky zostávame v druhej polovici rebríčka a na najvyspelejšie krajiny výrazne strácame.
Problémom nie je len samotná úroveň ekonomiky, ale aj tempo dobiehania. Kým bohatšie štáty si svoje pozície držia, Slovensko sa neposúva nahor dostatočne rýchlo, aby rozdiely výraznejšie zmenšilo. Podľa predikcie budú pred nami Maďari, Estónci, Portugalci, Rumuni, ale aj Chorváti. Len tesne za nami by boli Turci či Bulhari.
Veľké ekonomiky tiež zaostávajú za špičkou
Zaujímavosťou je, že ani najväčšie európske ekonomiky nepatria medzi lídrov. Nemecko sa umiestňuje na 12. mieste, Francúzsko na 15. a Spojené kráľovstvo na 16. priečke. Taliansko a Španielsko sú ešte nižšie.
To ukazuje, že veľkosť ekonomiky automaticky neznamená vyššiu životnú úroveň obyvateľov. Aj keď čísla naznačujú rast, pre Slovensko zostáva kľúčovou otázkou kvalita tohto rastu.