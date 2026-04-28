Veľvyslankyňa USA na Ukrajine končí! Odchádza pre nezhody s Trumpom

WASHINGTON - Úradujúca veľvyslankyňa USA na Ukrajine Julie Davisová odstúpi zo svojej funkcie. Dôvodom sú nezhody s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, napísal v utorok denník Financial Times (FT). Informuje o tom agentúra Reuters.
Denník s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou ďalej spresnil, že Davisová je frustrovaná v súvislosti s nedostatočnou podporou prezidenta USA pre Kyjev. Americké ministerstvo zahraničných vecí na otázku týkajúcu sa odchodu Davisovej z postu veľvyslankyne USA na Ukrajine bezprostredne nereagovalo, píše Reuters.
Diplomatka Davisová strávila veľkú časť svojej diplomatickej kariéry v bývalom Sovietskom zväze. Trump ju do funkcie vymenoval začiatkom mája 2025 - deň po čo tom, Ukrajina a Spojené štáty podpísali dohodu o nerastných surovinách.