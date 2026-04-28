Izrael v Gaze poškodil alebo zničil väčšinu zariadení na zásobovanie vodou

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Mahmoud Illean)
TASR

ŽENEVA/GAZA – Izrael zničil alebo poškodil takmer 90 percent infraštruktúry na zásobovanie vodou a sanitáciu v palestínskom Pásme Gazy. Vyplýva to z údajov OSN, Európskej únie a Svetovej banky, na ktoré sa odvoláva organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vo svojej najnovšej správe.

MSF vo správe zverejnenej v utorok tvrdí, že izraelské úrady využívajú prístup k vode ako nástroj „kolektívneho trestu“ voči obyvateľom Pásma Gazy, a upozorňuje na vážne dôsledky pre verejné zdravie. Izrael tieto obvinenia odmieta.

Podľa MSF postup izraelskej armády zahŕňa ničenie infraštruktúry odsoľovacích zariadení, studní, potrubí aj kanalizačných systémov. MSF tvrdí, že ide o „opakujúci sa, systematický a kumulatívny“ postup. Organizácia zároveň uvádza, že obmedzenia prístupu k vode sú ďalšie v rade ďalších dôsledkov konfliktu vrátane ničenia zdravotníckych zariadení, civilných obydlí a vysídľovania obyvateľstva. Zástupkyňa MSF Claire San Filippová uviedla, že izraelské úrady podľa organizácie cielene ničia vodnú infraštruktúru a zároveň bránia dovozu zariadení potrebných na jej obnovu.

MSF zároveň tvrdí, že zaznamenala útoky na cisterny s vodou aj ničenie studní, ktoré predstavovali kľúčový zdroj vody pre desaťtisíce ľudí. Organizácia uvádza, že pri pokusoch zaobstarať si vodu boli civilisti často zranení alebo aj zabití.

Nedostatok vody je podľa MSF taký vážny, že nie je možné zabezpečiť pre obyvateľstvo ani jej minimálne objemy. MSF varuje, že nedostatok vody a sanitácie má závažné dôsledky na zdravie obyvateľov vrátane šírenia infekčných ochorení a zhoršovania hygienických podmienok. Len v marci 2026 MSF denne distribuovala viac ako 5,3 milióna litrov vody, čo pokrýva základné potreby viac než 407.000 ľudí.

MSF zároveň upozorňuje, že obmedzenia pohybu znemožňujú jej tímom poskytovať pomoc v niektorých oblastiach. Podľa organizácie bola približne tretina žiadostí o dovoz zariadení na úpravu vody, čerpadiel či hygienických potrieb zamietnutá alebo zostala bez odpovede.

