Prezident Tinubu hlási masívny úspech: V Nigérii zneškodnili až 13-tisíc nebezpečných teroristov

ABUJA - Nigérijské bezpečnostné zložky zneškodnili počas uplynulého roka 13.000 teroristov. V piatok to vyhlásil prezident krajiny Bola Tinubu, podľa ktorého počet obetí útokov džihádistov klesol v Nigérii až o 81 percent, odkedy v roku 2023 nastúpil do funkcie hlavy štátu. Informuje o tom agentúra AFP.
Nie je jasné, či Tinubu hovoril o roku 2025 alebo o uplynulých 12-tich mesiacoch. Podľa prezidenta v rámci operácie „Bezpečný koridor“ zložilo tiež od roku 2023 zbrane viac ako „124.000 militantov“. V najľudnatejšej krajiny Afriky vedie od roku 2009 ozbrojené povstanie skupina Boko Haram napojená na Islamský štát (IS). Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) si tento konflikt vyžiadal už desaťtisíce obetí a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy.
Medzi najvýznamnejšie islamské militantné skupiny patrí okrem Boko Haram aj jej odnož Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP). V severozápadnej časti krajiny hraničiacej s Nigerom pôsobí aj ozbrojená skupina Lakurawa napojená na IS.
Bezpečnostnú krízu v krajine tiež prehlbujú násilné strety medzi farmármi a pastiermi v niektorých častiach severovýchodných a centrálnych regiónov, zatiaľ čo na juhovýchode pretrvávajú separatistické nepokoje a severozápadné a centrálne regióny sužujú ozbrojenci, ktorí často unášajú ľudí s cieľom získať výkupné. Nepokoje sa pomaly šíria smerom k relatívne bezpečnejšiemu juhozápadu, kde v máji v štáte Oyo uniesli priamo zo škôl viac ako 40 študentov a učiteľov.