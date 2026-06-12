Svadba na spadnutie: Harry Styles a Zoë Kravitz spája niečo večné, toto ich prezradilo!

LONDÝN - Harry Styles a Zoë Kravitz už zrejme odpočítavajú dni do svadby! Len pár mesiacov po tom, čo sa prevalili správy o ich zásnubách, fanúšikovia objavili ďalší dôkaz, že ich láska je vážnejšia než kedykoľvek predtým. Slávny spevák a hollywoodska kráska totiž podľa všetkého nosia rovnaké tetovanie!
Dvojica, ktorú prvýkrát spájali už v auguste 2025, oznámila zásnuby tento rok v apríli. Informáciu vtedy potvrdil zdroj z ich okolia s tým, že radostnú novinku zdieľali len s úzkym okruhom najbližších. Odvtedy sa čoraz hlasnejšie šepká o tom, že svadba môže byť doslova za rohom.
Najnovšie fanúšikovia s bystrým okom odhalili detail, ktorý mnohým unikol. Zoe sa objavila na fotografiách pre britský Vogue, kde na jej chrbte vidno viacero tetovaní vrátane nenápadného nápisu „Let it rip“. Práve rovnaké tetovanie si všimli aj na Harryho ruke počas jeho európskeho turné Together Together.
Hoci nie je jasné, kedy si dvojica dala tetovanie urobiť, mnohí fanúšikovia sú presvedčení, že ide o symbol ich vzťahu. A keďže už na Zoëinom prste žiari zásnubný prsteň, spoločné tetovanie len prilieva olej do ohňa špekulácií o blížiacej sa svadbe.
Zoe navyše svojho snúbenca pravidelne sprevádza na koncertoch po Európe. Podľa zdrojov si spoločný čas naplno užívajú a herečka bola nadšená, keď mohla Harryho podporiť na otvorení turné v Amsterdame. „Miluje jeho hudbu a rada ho sleduje naživo na pódiu,“ prezradil človek z ich okolia.
Hoci sa Zoe na verejnosti o svadbe zatiaľ príliš nerozpráva, všetko nasvedčuje tomu, že prípravy môžu prebiehať v úplnom utajení. Fanúšikovia si zároveň všímajú jej luxusný zásnubný prsteň, ktorého hodnotu odborníci odhadujú až na 600-tisíc dolárov.