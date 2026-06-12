Poliak Damian zabil Slováka Marcela v Írsku ! Na povrch vyplávali nové, šokujúce detaily

DUBLIN - Slovák, ktorý žil v Írsku približne 20 rokov, zomrel po brutálnom útoku v prenajatom dome. Súd teraz odhalil okolnosti tragédie vrátane detailu, ktorý mohol jeho osud úplne zmeniť.
Prípad násilnej smrti Slováka v írskom grófstve Kildare opäť otvoril súd. Pojednávanie s koronerom prinieslo nové informácie o okolnostiach tragédie, ktorá sa odohrala v marci 2023.
Ako informuje portál Crime World, 48-ročný Marcel Kusenda, ktorý žil v Írsku približne dve desaťročia, zomrel 10. marca 2023 v nemocnici v meste Naas. Lekári sa ho dva dni snažili zachrániť po útoku, ku ktorému došlo v dome v oblasti Piercetown pri meste Newbridge.
Odsťahovať sa mal ešte pred útokom
Koronerka Loretta Nolanová počas pojednávania uviedla, že Kusenda mal podľa dostupných informácií opustiť dom už 3. marca 2023, teda päť dní pred útokom.
Prečo sa tak nestalo, zo zistení súdu nevyplynulo. Faktom však je, že o niekoľko dní neskôr utrpel zranenia, ktorým napokon podľahol.
Jeho telo oficiálne identifikovala polícii sestra Renate.
Zomrel bez toho aby sa prebral
Podľa lekárskych zistení utrpel muž vážne poranenia hlavy spôsobené tupým násilím. Vyšetrenia CT aj následná pitva potvrdili krvácanie do mozgu.
Lekári dospeli k záveru, že chirurgický zákrok by mu už nedokázal pomôcť. Po odpojení od prístrojov 10. marca 2023 zomrel bez toho, aby znovu nadobudol vedomie.
Pitva zároveň odhalila viacero modrín a poranení na tvári a hlave.
Koronerka preto ako príčinu smrti stanovila komplikácie spôsobené poranením hlavy po útoku tupým predmetom alebo silným fyzickým násilím.
Útočník sa priznal k zabitiu
V súvislosti s prípadom bol vo februári 2025 odsúdený 39-ročný Poliak Damian Szatkowski. Muž sa priznal k zabitiu a súd mu vymeral trest šesť a pol roka väzenia.
Počas vyšetrovania vyšlo najavo, že Szatkowski sa do domu prisťahoval len krátko pred tragédiou.
Podľa dôkazov predložených na súde sa konflikt začal po incidente, pri ktorom mal Kusenda pohladkať po vlasoch priateľku obžalovaného. Svedkovia uviedli, že Szatkowski sa následne rozčúlil a začal sa správať agresívne.
Muž síce z domu odišiel, neskôr sa však vrátil a vstúpil do izby poškodeného, kde ho fyzicky napadol.
Vyšetrovanie odhalilo ďalšie šokujúce okolnosti
Prípad sprevádzali aj ďalšie znepokojivé zistenia. Podľa informácií, ktoré zazneli pred írskym súdom, mal odsúdený zabrániť inej osobe v tom, aby privolala záchranné zložky k zranenému Slovákovi.
Súd sa zároveň oboznámil s dôkazmi, podľa ktorých bol Kusenda počas toho, ako ležal ťažko zranený vo svojej izbe, vystavený sexuálnemu útoku zo strany ďalšieho muža. Tieto okolnosti boli súčasťou dokazovania v prípade.
Koronerka napokon v súlade so závermi trestného konania vyniesla verdikt o protiprávnom usmrtení.