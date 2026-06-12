Richard Raši po stretnutí so šéfkou EP: Európska únia musí bojovať o svoju budúcnosť a priemysel

BRATISLAVA - Európska únia (EÚ) musí bojovať o svoju budúcnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť. Musí tiež bojovať za vyšší životný štandard ľudí na Slovensku a v Európe a za riešenie problémov, ktoré prinášajú globálne konflikty. Uviedol to predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) po piatkovom stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou na Bratislavskom hrade.
„Spolupráca medzi slovenským parlamentom a Európskym parlamentom je nevyhnutná preto, aby sme sa popasovali s tým, čo nás čaká,“ podotkol Raši. Priblížil, že s Metsolovou sa rozprávali o budúcom rozpočte Európskej únii, tzv. viacročnom finančnom rámci, ktorý znamená nové eurofondy pre Slovensko. Únia tiež potrebuje posilniť európsky priemysel, aby jej neodchádzalo do Ázie každý deň viac ako jedna miliarda eur. EÚ by mala podporiť automobilový priemysel, ktorý je podľa Rašiho pre Slovensko kľúčový a tvorí desať percent hrubého domáceho produktu a zamestnáva takmer štvrť milióna ľudí.
Európa je podľa Metsolovej hrdá na automobilový priemysel, ktorý je symbolom jej výnimočnosti. Je tiež neustálou pripomienkou toho, čo je možné na európskom kontinente. „Toto je Európa, o ktorú sa snažíme, ktorou chceme byť známi - inovácie, priemysel a sofistikovanosť,“ poznamenala.
Predsedníčka EP tvrdí, že Európa je ekonomickou veľmocou, ktorá má trh, talentovaných ľudí a potenciál. „Teraz musíme odomknúť náš plný potenciál nad rámec kapitálu, ktorý už máme. Parlament sa snaží napraviť, čo nefunguje, pracujeme na tom, aby sme zredukovali zbytočnú byrokraciu, aby bolo jednoduchšie pre firmy, a aby sme znova industrializovali naše krajiny,“ povedala Metsolová.
Racionálne zelené témy
Šéfovia parlamentov hovorili o tom, že EP spolu s národnými parlamentami má byť racionálny v zelených témach. „Každý z nás chce, aby Slovensko bolo zelené pre naše deti, pre naše vnúčatá, pre nás, ale zároveň, aby vedelo ponúkať pracovné miesto, aby Európska únia vedela zarábať a aby tu život bol nielen krásny, zelený, ale aby tu boli aj pracovné miesta,“ skonštatoval Raši.
S Metsolovou diskutovali aj o migrácii či rozširovaní EÚ. „Slovensko chce, aby štáty západného Balkánu videli svetlo na konci tunela, aby sa po dlhých rokoch stali súčasťou Európskej únie,“ dodal predseda NR SR. Pripomenul, že Slovensko chce, aby bol proces férový a aby každý vedel, že sa môže stať súčasťou EÚ. Predsedníčka zároveň zdôraznila, že cieľom EP nie je ukazovať prstom nám niekoho, ale spolupracovať, aby krajiny spoločne s Úniou chránili spoločný spôsob života. „Spolupráca medzi našimi parlamentmi zohráva významnú úlohu,“ podotkla Metsolová.
Raši taktiež deklaroval, že členstvo Slovenska v EÚ a podpora zo strany Únie znamená pre slovenské rodiny istotu, európske peniaze budú priamo prúdiť do regiónov. Metsolová sa v piatok v Bratislave stretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim, premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a na diskusii so študentmi. Navštívi tiež bratislavský výrobný závod Volkswagen Slovakia.