Piatok12. jún 2026, meniny má Zlatko, zajtra Anton

Richard Raši po stretnutí so šéfkou EP: Európska únia musí bojovať o svoju budúcnosť a priemysel

Richard Raši
Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Európska únia (EÚ) musí bojovať o svoju budúcnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť. Musí tiež bojovať za vyšší životný štandard ľudí na Slovensku a v Európe a za riešenie problémov, ktoré prinášajú globálne konflikty. Uviedol to predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) po piatkovom stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou na Bratislavskom hrade.

„Spolupráca medzi slovenským parlamentom a Európskym parlamentom je nevyhnutná preto, aby sme sa popasovali s tým, čo nás čaká,“ podotkol Raši. Priblížil, že s Metsolovou sa rozprávali o budúcom rozpočte Európskej únii, tzv. viacročnom finančnom rámci, ktorý znamená nové eurofondy pre Slovensko. Únia tiež potrebuje posilniť európsky priemysel, aby jej neodchádzalo do Ázie každý deň viac ako jedna miliarda eur. EÚ by mala podporiť automobilový priemysel, ktorý je podľa Rašiho pre Slovensko kľúčový a tvorí desať percent hrubého domáceho produktu a zamestnáva takmer štvrť milióna ľudí.

Európa je podľa Metsolovej hrdá na automobilový priemysel, ktorý je symbolom jej výnimočnosti. Je tiež neustálou pripomienkou toho, čo je možné na európskom kontinente. „Toto je Európa, o ktorú sa snažíme, ktorou chceme byť známi - inovácie, priemysel a sofistikovanosť,“ poznamenala.

Predsedníčka EP tvrdí, že Európa je ekonomickou veľmocou, ktorá má trh, talentovaných ľudí a potenciál. „Teraz musíme odomknúť náš plný potenciál nad rámec kapitálu, ktorý už máme. Parlament sa snaží napraviť, čo nefunguje, pracujeme na tom, aby sme zredukovali zbytočnú byrokraciu, aby bolo jednoduchšie pre firmy, a aby sme znova industrializovali naše krajiny,“ povedala Metsolová.

Racionálne zelené témy

Šéfovia parlamentov hovorili o tom, že EP spolu s národnými parlamentami má byť racionálny v zelených témach. „Každý z nás chce, aby Slovensko bolo zelené pre naše deti, pre naše vnúčatá, pre nás, ale zároveň, aby vedelo ponúkať pracovné miesto, aby Európska únia vedela zarábať a aby tu život bol nielen krásny, zelený, ale aby tu boli aj pracovné miesta,“ skonštatoval Raši.

S Metsolovou diskutovali aj o migrácii či rozširovaní EÚ. „Slovensko chce, aby štáty západného Balkánu videli svetlo na konci tunela, aby sa po dlhých rokoch stali súčasťou Európskej únie,“ dodal predseda NR SR. Pripomenul, že Slovensko chce, aby bol proces férový a aby každý vedel, že sa môže stať súčasťou EÚ. Predsedníčka zároveň zdôraznila, že cieľom EP nie je ukazovať prstom nám niekoho, ale spolupracovať, aby krajiny spoločne s Úniou chránili spoločný spôsob života. „Spolupráca medzi našimi parlamentmi zohráva významnú úlohu,“ podotkla Metsolová.

Raši taktiež deklaroval, že členstvo Slovenska v EÚ a podpora zo strany Únie znamená pre slovenské rodiny istotu, európske peniaze budú priamo prúdiť do regiónov. Metsolová sa v piatok v Bratislave stretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim, premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a na diskusii so študentmi. Navštívi tiež bratislavský výrobný závod Volkswagen Slovakia.

Viac o téme: Richard RašiSlovenskoRoberta MetsolováEurópska únia (EÚ)Európa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tibor Gašpar
Poslanci nebudú odvolávať Tibora Gašpara, odmietli program schôdze
Domáce
Richard Raši
Opozícia sa podľa Rašiho vyhovára: Schôdze sú zvolávané v pracovnom čase
Domáce
Janka, to vážne? Cigániková
Janka, to vážne? Cigániková šokovala celý parlament: Pred kamerami vyhlásila, že rokovací poriadok je na h*vno, VIDEO
Domáce
Robert Kaliňák
Robert Kaliňák čelí ďalšiemu pokusu o odvolanie: Odvolávať ho majú v stredu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vodič so spolujazdcom tlačili dodávku na diaľnici
Vodič so spolujazdcom tlačili dodávku na diaľnici
Správy
Raši prijal predsedníčku Európskeho parlamentu Metsolovú
Raši prijal predsedníčku Európskeho parlamentu Metsolovú
Správy
Sydney Sweeney žiari po boku Scootera Brauna
Sydney Sweeney žiari po boku Scootera Brauna
Feminity TV

Domáce správy

Richard Raši
Richard Raši po stretnutí so šéfkou EP: Európska únia musí bojovať o svoju budúcnosť a priemysel
Domáce
FOTO Požiar v autoservise v
Požiar v autoservise v Liptovskom Mikuláši: Nočné plamene pohltili tri osobné vozidlá
Domáce
FOTO AKTUÁLNE V Krompachoch vypukol
AKTUÁLNE V Krompachoch vypukol požiar! Plamene pohltili byty aj stodolu: Hasiči zachránili päť ľudí
Domáce
Levice spúšťajú unikátny projekt: Školáci budú jesť zdravšie, menej plytvať a viac sa hýbať
Levice spúšťajú unikátny projekt: Školáci budú jesť zdravšie, menej plytvať a viac sa hýbať
Nitra

Zahraničné

FOTO APOKALYPSA po búrke! VIDEO
APOKALYPSA po búrke! VIDEO Hrozivé zábery z obce, desiatky domov ostali v troskách!
Zahraničné
Bola Tinubu
Prezident Tinubu hlási masívny úspech: V Nigérii zneškodnili až 13-tisíc nebezpečných teroristov
Zahraničné
Získať fínske občianstvo bude
Získať fínske občianstvo bude oveľa ťažšie: Parlament schválil zavedenie nového testu
Zahraničné
Poliak Damian zabil Slováka
Poliak Damian zabil Slováka Marcela v Írsku ! Na povrch vyplávali nové, šokujúce detaily
Zahraničné

Prominenti

Gwen McMullen navštívila Lombardi
Nezabudnuteľný darček pre Gwen: Pozrite sa lepšie a odpadnete!
Domáci prominenti
Zoë Kravitz a Harry
Svadba na spadnutie: Harry Styles a Zoë Kravitz spája niečo večné, toto ich prezradilo!
Zahraniční prominenti
Zuzana Belohorcová, Bratislavské módne
Bleskový rozvod Belohorcovej: Hájek sa k súdu nedostavil a... Zuzana sa už túli k novému!
Domáci prominenti
Sienna Miller a Oli
Mesiac po pôrode 3. dieťaťa: Slávna herečka (44) sa zasnúbila s mladým zajačikom?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Archeologicky nález pri Vrábloch.
Archeológovia objavili masový hrob bez hláv: Desivý nález zo Slovenska mätie vedcov
Zaujímavosti
FOTO Syn nakreslil matke do
Syn jej pred dovolenkou nakreslil do pasu dinosaura: Na letisko sa už ani neoplatilo ísť
Zaujímavosti
Umelá inteligencia v rukách
Umelá inteligencia v rukách lekárov! Pozrite sa, ako moderná technológia pomáha zachraňovať ľudské mozgy
Zaujímavosti
Prečo sa budíte o
Prečo sa budíte o tretej ráno? Takéto sú najčastejšie príčiny, na niektoré pozor
vysetrenie.sk

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Pozor na dovolenkovú pascu: Môžete prísť aj o stovky eur, na čo si dať pozor?
Pozor na dovolenkovú pascu: Môžete prísť aj o stovky eur, na čo si dať pozor?
Čechom môžeme len závidieť: Pozrite si porovnanie, koľko si dokážeme odložiť z výplaty!
Čechom môžeme len závidieť: Pozrite si porovnanie, koľko si dokážeme odložiť z výplaty!
Koniec nádejí na lacnejšie hypotéky: ECB urobila zásadný krok! Pozrite sa, kam by sa mohli vyšplhať sadzby
Koniec nádejí na lacnejšie hypotéky: ECB urobila zásadný krok! Pozrite sa, kam by sa mohli vyšplhať sadzby
Dôležitý krok maďarskej vlády: Slovnaft sa už čoskoro prepojí s rafinériou MOL aj novým potrubím
Dôležitý krok maďarskej vlády: Slovnaft sa už čoskoro prepojí s rafinériou MOL aj novým potrubím

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Český tréner nešetril iróniou: Tým, ktorí nám toto pripravili, pekne ďakujeme
MS VO FUTBALE 2026 Český tréner nešetril iróniou: Tým, ktorí nám toto pripravili, pekne ďakujeme
MS vo futbale
Lionel Messi má doma absolútnu bohyňu: FOTO v úsporných bikinách ako dôkaz
Lionel Messi má doma absolútnu bohyňu: FOTO v úsporných bikinách ako dôkaz
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Božská Shakira rozpálila mužov i ženy: Kolumbijská kráska si podmanila otvárací ceremoniál
MS VO FUTBALE 2026 Božská Shakira rozpálila mužov i ženy: Kolumbijská kráska si podmanila otvárací ceremoniál
MS vo futbale
Na Slovensku trénoval Ružomberok: Zomrela veľká osobnosť českého futbalu (†76)
Na Slovensku trénoval Ružomberok: Zomrela veľká osobnosť českého futbalu (†76)
Česko

Auto-moto

Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Sú najlepší zamestnávateľ v marketingu a práve hľadajú nové posily
Sú najlepší zamestnávateľ v marketingu a práve hľadajú nové posily
Zaujímavé pracovné ponuky
Hviezda roka 2026 pozná svojich víťazov. Ocenenie ich prekvapilo priamo medzi kolegami
Hviezda roka 2026 pozná svojich víťazov. Ocenenie ich prekvapilo priamo medzi kolegami
KarieraInfo.sk
Konflikty na linke: Ako vyjsť s kolegami, keď ste na seba 8 hodín nalepení a nervozita stúpa?
Konflikty na linke: Ako vyjsť s kolegami, keď ste na seba 8 hodín nalepení a nervozita stúpa?
Vzťahy na pracovisku
Tiché vyhadzovanie: HR manažéri priznali taktiku, ktorou firmy nútia ľudí odísť bez odstupného
Tiché vyhadzovanie: HR manažéri priznali taktiku, ktorou firmy nútia ľudí odísť bez odstupného
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Varenie bez váhy: Ako piecť a variť pomocou hrnčeka a lyžice
Varenie bez váhy: Ako piecť a variť pomocou hrnčeka a lyžice
Rady a tipy
Čo sa stane s vašim telom, ak zjete 20 čerešní hodinu pred spaním?
Čo sa stane s vašim telom, ak zjete 20 čerešní hodinu pred spaním?
Rady a tipy

Technológie

Microsoft sprístupní AI funkcie vo Windows 11 aj starším počítačom. Toto sú zariadenia, ktoré dostanú lokálnu umelú inteligenciu
Microsoft sprístupní AI funkcie vo Windows 11 aj starším počítačom. Toto sú zariadenia, ktoré dostanú lokálnu umelú inteligenciu
Umelá inteligencia
Ohýbačka plechu do malej domácej dielne: na čo sa zamerať pri kúpe a aké parametre rozhodujú
Ohýbačka plechu do malej domácej dielne: na čo sa zamerať pri kúpe a aké parametre rozhodujú
Sponzorovaný obsah
Prieskum: Jediný Zelenského podpis vyvolal v Poľsku búrku. Viac ako polovica Poliakov zmenila postoj k Ukrajine
Prieskum: Jediný Zelenského podpis vyvolal v Poľsku búrku. Viac ako polovica Poliakov zmenila postoj k Ukrajine
Správy
Britský RapidDestroyer zneškodnil v teste 80 dronov pomocou rádiových vĺn. Nepotreboval na to ani jednu raketu
Britský RapidDestroyer zneškodnil v teste 80 dronov pomocou rádiových vĺn. Nepotreboval na to ani jednu raketu
Armádne technológie

Bývanie

Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov

Pre kutilov

Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Záhrada
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nová generácia Hollywoodu je už tu: Tieto mená dnes obsadzujú najúspešnejšie seriály sveta
Zahraničné celebrity
Nová generácia Hollywoodu je už tu: Tieto mená dnes obsadzujú najúspešnejšie seriály sveta
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
APOKALYPSA po búrke! VIDEO
Zahraničné
APOKALYPSA po búrke! VIDEO Hrozivé zábery z obce, desiatky domov ostali v troskách!
Tragická nehoda na D1
Domáce
Zamestnaci ministerstva vnútra mali ťažkú nehodu: Žena (†44) zomrela, jej kolega (39) je vo vážnom stave! Išli na služobku
Poliak Damian zabil Slováka
Zahraničné
Poliak Damian zabil Slováka Marcela v Írsku ! Na povrch vyplávali nové, šokujúce detaily
Dve fatálne nehody na
Zahraničné
Dve fatálne nehody na diaľnici M1 pri Győri! Osem mŕtvych po zrážke mikrobusu a kamióna

Ďalšie zo Zoznamu