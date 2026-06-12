Eurofondy pre malé dediny stopli: Výbor neschválil kľúčový projekt, Migaľ hovorí o sklamaní

PREŠOV - Podpora najmenších obcí zostáva pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR prioritou aj po neschválení projektu Oživme malé obce. Ako informoval v piatok v Prešove na tlačovej konferencii šéf rezortu investícií Samuel Migaľ (nezávislý), projekt mal ambíciu priniesť adresnú a praktickú pomoc najmenším samosprávam na Slovensku. Zámer národného projektu však nebol schválený členmi Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko a výzva tak nemôže byť vyhlásená.
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Cieľom projektu bolo podľa rezortu vytvoriť jednoduchší a dostupnejší mechanizmus, ktorý by týmto obciam umožnil reálne sa zapojiť do čerpania eurofondov v súlade s princípom, ktorý Európska únia dlhodobo zdôrazňuje, že rozvojové zdroje majú byť dostupné pre každý kút Európy bez ohľadu na veľkosť či silu regiónu.
„Projekt Oživme malé obce mal dostať eurofondy do každého kúta Slovenska a pomôcť obciam, ktoré si na ne dlhodobo nevedia siahnuť. O to viac ma mrzí, že podporu pre malé obce monitorovací výbor neschválil,“ uviedol Migaľ, ktorý chce kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
Rezort výsledok výboru rešpektuje
Rozhodnutie výboru je podľa MIRRI súčasťou štandardného a partnerského procesu v rámci Programu Slovensko, v ktorom sa jednotlivé návrhy posudzujú na základe odborných aj systémových kritérií. Ministerstvo tento výsledok rešpektuje, zároveň však zdôrazňuje, že potreba cielenej podpory najmenších obcí sa týmto rozhodnutím nestráca.
Ministerstvo bude aj naďalej hľadať spôsoby, ako túto nerovnováhu zmierniť, či už úpravou existujúcich nástrojov alebo vytváraním nových foriem podpory v rámci Programu Slovensko. „Budeme sa snažiť nájsť inú formu, ako tento balík eurofondových peňazí priniesť do malých obcí,“ dodal Migaľ.
Dopad na obyvateľov dedín
Predseda Iniciatívy malých obcí Michal Sekerák upozornil, že odmietnutie projektu najviac zasiahne ľudí v najmenších samosprávach. „Hovoríme o podpore približne 27.000 eur na obec. To nie sú veľké peniaze, ale pre malé dediny môžu znamenať obrovský rozdiel,“ povedal Sekerák. Podľa jeho slov je nepochopiteľné, že projekt zameraný na vyrovnávanie regionálnych rozdielov nezískal širšiu podporu.
„Takéto projekty môžu pomôcť vyrovnávať regionálne rozdiely a mali by ich schváliť všetci politici naprieč celým politickým spektrom bez toho, aby sa báli. Najhoršie na tom je, že dôsledky nepocítia politici ani úradníci, ale obyvatelia dedín, ktorí tam žijú celý život a snažia sa svoje obce udržať pri živote,“ zdôraznil Sekerák.
Podpora najmenších samospráv zostáva pre MIRRI podľa Migaľa naďalej jednou z kľúčových priorít. Práve tieto obce často narážajú na kombináciu problémov, ktoré im bránia v plnohodnotnom zapojení do eurofondových schém - od chýbajúcich odborníkov až po nedostatok času a zdrojov na prípravu projektov.