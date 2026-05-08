Historické rozhodnutie v Poľsku: Štát musí uznať sobáše párov rovnakého pohlavia uzavreté v cudzine

Varšava 8. mája (TASR) - Poľský Najvyšší správny súd (NSA) rozhodol v prospech troch párov rovnakého pohlavia, ktoré žiadali o zápis manželstva uzavretého v zahraničí do poľských matrík. Ide o páry, ktoré žijú v Poľsku a do zahraničia vycestovali len uzavrieť manželstvo. Už v marci rozhodol o povinnosti zapísať manželstvo poľského páru, ktorý žije trvalo v Nemecku. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa štvrtkového oznámenia NSA.

NSA posudzoval prípady párov, ktoré uzavreli manželstvo v Nemecku a Portugalsku, pričom trvalo žijú v Poľsku. Matričné úrady ich žiadosti pôvodne zamietli s odvolaním sa na ustanovenie zákona zakazujúce transkripciu odporujúcu zásadám právneho poriadku štátu.

Súd však uviedol, že pri výklade zákona treba prihliadať aj na medzinárodné záväzky Poľska vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach. Odkázal pritom na rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorých odmietnutie uznania takéhoto manželstva zasahuje do práva na súkromný a rodinný život.

Podľa NSA zápis zahraničného sobášneho listu neznamená zavedenie manželstiev osôb rovnakého pohlavia do poľského právneho systému, ale uznanie právnych účinkov manželstva uzavretého podľa práva iného štátu. Podľa vyjadrení úradníkov pre denník Rzeczpospolita zatiaľ nie je jasné, čo presne to bude znamenať. Ide o ďalšie rozhodnutia nadväzujúce na marcový verdikt NSA v prípade poľského páru, ktorý žije v zahraničí trvalo.

Pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom
Samuel Migaľ bude kandidovať na post predsedu PSK
Zuzana Vačková sa s divákmi šou Na správnej ceste podelila o netradičný cestovateľský zážitok
Zaplatíš kartou? Tak dvojnásobok! Reakcia slovenskej kaviarne na nový zákon spôsobila ROZRUCH
Dráma v Trnave: Zrážka auta s kolobežkárom! Muž skončil zakrvavený v nemocnici
Pád z motorky odhalil šokujúcu pravdu: Popradčan nafúkal vyše dve promile a nemal ani vodičák
Opitý vodič v Spišskej Belej nafúkal vyše tri promile, polícia ho obvinila a zadržala
V Černobyle vypukol MOHUTNÝ požiar: Rýchlo sa šíri, v zóne vylúčenia hrozia VÝBUCHY mín!
Brusel reaguje na krízu na Blízkom východe: EK prijala núdzové pravidlá pre dopravu a nedostatok paliva
HRÔZA na diaľnici! Brutálny náraz do kamióna zachytilo VIDEO, strechu BMW odtrhlo ako papier
MIMORIADNY ONLINE Masívny nálet na Moskvu: Rusi hlásia zostrelenie stovky dronov! Útoky zasiahli aj rafinériu
Hrdý otec Martin Dejdar ukázal rodinu: Syn je kópia otca a dcéra? Wow, to je ale úspech
Desivý pád herečky Maji Velšicovej: Pomliaždeniny a monokle... Skrývala ukrutné bolesti!
Pomsta za Epsteina? Zhýralého princa Andrewa napadol muž maskovaný v lyžiarskej kukle!
Šokujúca novinka Jadranky: Zásnuby tesne pred 60-tkou!
Zabudnite na auto: Tieto európske ostrovy spoznáte najlepšie na bicykli alebo pešo
Košeľa na stoličke namiesto v skrini: Aj vy nachádzate doma neporiadok? Psychológovia poznajú príčinu
Stačí päť minút: Správne čistenie zubov vás ochráni pred 50 chorobami! Dôležitá je aj zubná niť
Bývalá vedkyňa NASA šokuje: Trikrát bola na druhom svete! Zažila niečo úžasné, odvtedy sa smrti nebojí
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!

Český šport zasiahla hrozná správa: Pri obrovskej tragédii zahynula legenda (†48)
Po hádke v šatni Realu skončil v nemocnici s tržnou ranou, Valverde prehovoril: Niekto za tým stojí
V Reale to vybuchlo: Bitka v šatni poslala kapitána do nemocnice a viac si nezahrá, hráči nekomunikujú
Skvelá správa pre čerstvého majstra z Nitry: Slovenský šampión sa vracia do Ligy majstrov!
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
8. máj: Deň, ktorý sa stal pre firmy administratívnou nočnou morou
Nočné zmeny a biorytmus: Ako oklamať telo, aby ste po nočnej skutočne zaspali?
Umenie, kultúra a kreativita: Pozrite sa, aké unikátne pozície sú práve voľné na Slovensku aj v zahraničí
Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Púpava: Sirup a med je nuda. 6 spôsobov, ako púpavu využiť v kuchyni
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Samsung má v telefónoch šikovnú AI funkciu, ktorú v Chrome nenájdeš. Dlhé články ti zhrnie za pár sekúnd
Plastový odpad nemusí skončiť len na skládke. Vedci ukázali, ako z neho pomocou slnka vyrobiť čisté palivo
Google zásadne zmení výsledky vyhľadávania. AI ti odpovie skôr, než otvoríš web, no pre vydavateľov to môže byť problém. Takto to bude fungovať
USA udreli pri Hormuzskom prielive. Irán tvrdí, že odpálil rakety na americké torpédoborce, Washington hlási zničené ciele
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia

Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Žiadne selfie, podpisy ani spontánnosť: Prekvapí vás, čo všetko majú členovia monarchie zakázané na verejnosti
Zaplatíš kartou? Tak dvojnásobok! Reakcia slovenskej kaviarne na nový zákon spôsobila ROZRUCH
V Černobyle vypukol MOHUTNÝ požiar: Rýchlo sa šíri, v zóne vylúčenia hrozia VÝBUCHY mín!
HRÔZA na diaľnici! Brutálny náraz do kamióna zachytilo VIDEO, strechu BMW odtrhlo ako papier
MIMORIADNY ONLINE Masívny nálet na Moskvu: Rusi hlásia zostrelenie stovky dronov! Útoky zasiahli aj rafinériu

