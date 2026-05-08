Historické rozhodnutie v Poľsku: Štát musí uznať sobáše párov rovnakého pohlavia uzavreté v cudzine

Varšava 8. mája (TASR) - Poľský Najvyšší správny súd (NSA) rozhodol v prospech troch párov rovnakého pohlavia, ktoré žiadali o zápis manželstva uzavretého v zahraničí do poľských matrík. Ide o páry, ktoré žijú v Poľsku a do zahraničia vycestovali len uzavrieť manželstvo. Už v marci rozhodol o povinnosti zapísať manželstvo poľského páru, ktorý žije trvalo v Nemecku. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa štvrtkového oznámenia NSA.
NSA posudzoval prípady párov, ktoré uzavreli manželstvo v Nemecku a Portugalsku, pričom trvalo žijú v Poľsku. Matričné úrady ich žiadosti pôvodne zamietli s odvolaním sa na ustanovenie zákona zakazujúce transkripciu odporujúcu zásadám právneho poriadku štátu.
Súd však uviedol, že pri výklade zákona treba prihliadať aj na medzinárodné záväzky Poľska vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach. Odkázal pritom na rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorých odmietnutie uznania takéhoto manželstva zasahuje do práva na súkromný a rodinný život.
Podľa NSA zápis zahraničného sobášneho listu neznamená zavedenie manželstiev osôb rovnakého pohlavia do poľského právneho systému, ale uznanie právnych účinkov manželstva uzavretého podľa práva iného štátu. Podľa vyjadrení úradníkov pre denník Rzeczpospolita zatiaľ nie je jasné, čo presne to bude znamenať. Ide o ďalšie rozhodnutia nadväzujúce na marcový verdikt NSA v prípade poľského páru, ktorý žije v zahraničí trvalo.