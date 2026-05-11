Maďarsko mení kurz: Nová vláda sľubuje zmier s EÚ a do tímu prizýva aj Nobelovu laureátku Karikó

BUDAPEŠŤ - Nová maďarská vláda premiéra Pétera Magyara sa odkloní od politiky predchádzajúcich vlád Viktora Orbána, ktorá bola založená na vydieraní Európskej únie. Podľa servera index.hu to vyhlásila kandidátka na post ministerky zahraničných vecí a podpredsedníčky vlády Anita Orbánová v pondelok na vypočutí pred parlamentným výborom pre európske záležitosti a potom aj pred výborom pre zahraničné veci.
Orbánová avizovala zásadný odklon od doterajšej konfrontačnej politiky voči EÚ, ktorú označila za politiku vydierania. Nová vláda sa podľa nej zameria na budovanie konštruktívnych partnerstiev a odmietne doterajšie oslabovanie právneho štátu a osamelý boj v Únii.
Budúca šéfka diplomacie ostro kritizovala predchádzajúce kabinety a deklarovala, že Maďarsko už nechce byť v Únii vnímané ako brzdiaci mechanizmus. „Veto nebude nástrojom domácej politickej kampane,“ zdôraznila Orbánová.
Poradcom nového ministra zdravotníctva bude držiteľka Nobelovej ceny
Kandidát maďarskej vlády premiéra Pétera Magyara na post ministra zdravotníctva Zsolt Hegedűs oznámil v pondelok na vypočutí pred parlamentným výborom pre zdravotníctvo, že držiteľka Nobelovej ceny Katalin Karikó prijala jeho pozvanie stať sa členkou poradného výboru pre zdravie. Informuje o tom server index.hu.
Ortopéd Hegedűs, ktorého tanec počas víťaznej volebnej noci strany Tisza obletel celý svet, svoj tanec zopakoval aj minulú sobotu na verejných oslavách na Kossuthovom námestí po ustanovujúcom zasadaní novozvoleného parlamentu, poukázal pred výborom na negatívne štatistické údaje maďarského systému zdravotnej starostlivosti. Podľa neho je potrebné investovať do ľudských zdrojov, pretože inak systém nebude fungovať. Budúci minister tiež zdôraznil, že zdravotníctvo je ústrednou témou vlády Tisza. „Verím v systém zdravotnej starostlivosti, ktorý je transparentný a zameraný na pacienta,“ dodal Hegedűs.
Biochemička Katalin Karikó získala Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu za rok 2023 spolu s americkým imunológom Drewom Weissmanom za výskum, ktorý viedol k vývoju prvých vakcín proti ochoreniu COVID-19 s technológiou mRNA.