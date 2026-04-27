Čínska hrozba pre západné značky: Príbeh giganta Anta, ktorý chce obuť celý svet a dobyť Ameriku

PEKING – Desaťročia boli známi ako “továreň sveta“, kde sa za lacno vyrábali tenisky pre západné značky. Dnes je však všetko inak. Čínska značka Anta, ktorú založil stredoškolák s pár stovkami párov topánok v kufri, dnes vykopáva vojnovú sekeru proti gigantom ako Nike či Adidas. S tisíckami predajní, hviezdnymi ambasádormi a agresívnym skupovaním ikonických značiek sa Anta mení na športové impérium, ktoré už nielen kopíruje, ale diktuje trendy.
Príbeh Anty, na ktorý upozornila BBC, sa začal koncom 80. rokov, keď mladý Ding Shizhong odišiel zo strednej školy a s 600 pármi topánok z rodinnej dielne zamieril do Pekingu. Peniaze, ktoré zarobil, investoval do prvej vlastnej dielne. Vtedy ešte nikto netušil, že tento mladík o pár desaťročí neskôr vyhlási: „Nechceme byť čínskym Nike, chceme byť svetovou Antou.“
Dnes má táto značka len v Číne viac ako 10-tisíc obchodov a pred pár mesiacmi otvorila svoju prvú vlajkovú loď priamo v luxusnej štvrti Beverly Hills v Los Angeles. Anta už nie je len subdodávateľom, je to hráč, ktorý ovláda dodávateľské reťazce tak efektívne, že dokáže navrhnúť a predať nový model rýchlejšie než ktokoľvek iný.
Nenápadný nákupný zoznam
Anta na to ide prefíkane. Namiesto toho, aby západných zákazníkov, ktorí sú skeptickí voči nálepke „Made in China“, nútila kupovať len svoju hlavnú značku, zvolila stratégiu trójskeho koňa. V roku 2009 kúpila práva na značku Fila v Číne a urobila z nej stroj na peniaze. V roku 2019 ovládla fínsku skupinu Amer Sports, pod ktorú patria legendy ako Arc'teryx, Salomon či výrobca tenisových rakiet Wilson a najnovšie šokovala trh kúpou takmer 30-percentného podielu v nemeckej Pume. Týmto spôsobom sa Anta dostáva do šatníkov aj tých ľudí, ktorí o materskej firme z Číny nikdy nepočuli.
Aby sa značka stala skutočne globálnou, potrebuje tváre. Anta už stiahla pod svoje krídla hviezdy basketbalovej NBA ako Kyrieho Irvinga či Klaya Thompsona. Najväčšiu pozornosť však púta olympijská víťazka v akrobatickom lyžovaní Eileen Gu. Rodená Američanka, ktorá sa rozhodla reprezentovať Čínu, je pre Antu kľúčovou ambasádorkou, hoci jej meno vyvoláva v USA poriadne kontroverzie.
Zatiaľ čo západní giganti bojujú s klesajúcimi tržbami a neúspešnými e-commerce stratégiami, Anta rastie. Využíva automatizáciu, robotov v továrňach a fakt, že spotrebitelia sú čoraz otvorenejší skúšať nové značky.
Zástupcovia Anty sú však realisti. „Sme si vedomí konkurencie, ale globálny trh nie je hra s nulovým súčtom,“ uviedol hovorca spoločnosti pre BBC. Napriek tomu je jasné, že „bezpečné kroky“ (čo je doslovný preklad názvu Anta) vedú túto firmu priamo do teritória, ktoré si Nike a Adidas doteraz žiarlivo strážili.