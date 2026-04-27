Čínska hrozba pre západné značky: Príbeh giganta Anta, ktorý chce obuť celý svet a dobyť Ameriku

PEKING – Desaťročia boli známi ako “továreň sveta“, kde sa za lacno vyrábali tenisky pre západné značky. Dnes je však všetko inak. Čínska značka Anta, ktorú založil stredoškolák s pár stovkami párov topánok v kufri, dnes vykopáva vojnovú sekeru proti gigantom ako Nike či Adidas. S tisíckami predajní, hviezdnymi ambasádormi a agresívnym skupovaním ikonických značiek sa Anta mení na športové impérium, ktoré už nielen kopíruje, ale diktuje trendy.

Príbeh Anty, na ktorý upozornila BBC, sa začal koncom 80. rokov, keď mladý Ding Shizhong odišiel zo strednej školy a s 600 pármi topánok z rodinnej dielne zamieril do Pekingu. Peniaze, ktoré zarobil, investoval do prvej vlastnej dielne. Vtedy ešte nikto netušil, že tento mladík o pár desaťročí neskôr vyhlási: „Nechceme byť čínskym Nike, chceme byť svetovou Antou.“

Dnes má táto značka len v Číne viac ako 10-tisíc obchodov a pred pár mesiacmi otvorila svoju prvú vlajkovú loď priamo v luxusnej štvrti Beverly Hills v Los Angeles. Anta už nie je len subdodávateľom, je to hráč, ktorý ovláda dodávateľské reťazce tak efektívne, že dokáže navrhnúť a predať nový model rýchlejšie než ktokoľvek iný.

Nenápadný nákupný zoznam

Anta na to ide prefíkane. Namiesto toho, aby západných zákazníkov, ktorí sú skeptickí voči nálepke „Made in China“, nútila kupovať len svoju hlavnú značku, zvolila stratégiu trójskeho koňa. V roku 2009 kúpila práva na značku Fila v Číne a urobila z nej stroj na peniaze. V roku 2019 ovládla fínsku skupinu Amer Sports, pod ktorú patria legendy ako Arc'teryx, Salomon či výrobca tenisových rakiet Wilson a najnovšie šokovala trh kúpou takmer 30-percentného podielu v nemeckej Pume. Týmto spôsobom sa Anta dostáva do šatníkov aj tých ľudí, ktorí o materskej firme z Číny nikdy nepočuli.

Aby sa značka stala skutočne globálnou, potrebuje tváre. Anta už stiahla pod svoje krídla hviezdy basketbalovej NBA ako Kyrieho Irvinga či Klaya Thompsona. Najväčšiu pozornosť však púta olympijská víťazka v akrobatickom lyžovaní Eileen Gu. Rodená Američanka, ktorá sa rozhodla reprezentovať Čínu, je pre Antu kľúčovou ambasádorkou, hoci jej meno vyvoláva v USA poriadne kontroverzie.

Zatiaľ čo západní giganti bojujú s klesajúcimi tržbami a neúspešnými e-commerce stratégiami, Anta rastie. Využíva automatizáciu, robotov v továrňach a fakt, že spotrebitelia sú čoraz otvorenejší skúšať nové značky.

Zástupcovia Anty sú však realisti. „Sme si vedomí konkurencie, ale globálny trh nie je hra s nulovým súčtom,“ uviedol hovorca spoločnosti pre BBC. Napriek tomu je jasné, že „bezpečné kroky“ (čo je doslovný preklad názvu Anta) vedú túto firmu priamo do teritória, ktoré si Nike a Adidas doteraz žiarlivo strážili.

Trump varuje Čínu: Hrozí jej 50 percentné clo za vojenskú pomoc Iránu
Čína stavia superloď vybavenú laserovými zbraňami: Nové plavidlo má zatieniť americké a ruské torpédoborce
EÚ sprísňuje kontroly dojčenského mlieka z Číny: Toxín cereulid vyvolal masívne sťahovanie z trhov
V SAV spustili superpočítač Perun
NRSR: Poslanci od rána rokujú o voľbe zo zahraničia, prihlásilo sa 34 rečníkov
Na Kysuciach horí les: Pri obci Nesluša zasahuje 14 hasičov so šiestimi vozidlami
Učiteľka obvinená zo zneužívania: V Nitre pokračovala na základnej škole aj po obvinení
Meškanie R4 vyvoláva obavy: PS varuje pred dopravným kolapsom na východe
Župné dni Košického kraja štartujú už tento týždeň v Rožňave: Pripravené sú inovácie, veda aj tradície
Čínska hrozba pre západné značky: Príbeh giganta Anta, ktorý chce obuť celý svet a dobyť Ameriku
Ozbrojenci uniesli deti z domova v Nigérii: Úrady hlásia 23 unesených, 15 sa podarilo zachrániť
Útok na tábor pre vysídlených v Dárfúre: Hlásia šesť obetí a desiatky zranených
Desivá predpoveď expertov: Svet čaká obrovská ekonomická kríza! Dotkne sa každej domácnosti
Moderátorka Hospodárová: Let's Dance vymenila za futbalové derby! Takto oslávila 50-tku...
Ostrá kritika Koleníka! Drexler ho rozniesla v zuboch: Jano, toto čo bolo?! kričala
Smrť Jana Potměšila (†60): Rodina zverejnila detaily poslednej rozlúčky! TAKTO sa s ním budú lúčiť...
Juraj z Mama, ožeň sa opil pod obraz: Najskôr svojim nevestám vulgárne vynadal a potom ich nútil k...
STOP prehliadaniu! Tieto TRI signály vám hovoria, že zábava sa skončila a začína ZÁVISLOSŤ
Namiesto smetí našiel 30-tisíc eur! Asistent učiteľa upratoval u rodičov a narazil na ŽIVOTNÝ ÚLOVOK
MILIÓN eur letelo vzduchom: Dirigent počas koncertu urobil prudké gesto a sála v okamihu STUHLA OD HRÔZY!
Najdlhší a najkratší let či šialený počet prestupov: Spoznajte slovenské letecké rekordy
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Prečo niektoré ženy nestarnú tak rýchlo? Správne sérum môže byť kľúč
Kritika 13. dôchodkov? My sme sociálna demokracia, my budujeme sociálny štát, reaguje Kamenický!
Pri Prešove rastie jedna z najnáročnejších stavieb: Tento rok má priniesť zásadný míľnik! (foto)
Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)

Lotyšsko – Slovensko: Online prenos z MS v hokeji do 18 rokov
Výsledok zahral Slovákom do karát! Šláger Fínska s Kanadou sa skončil šokujúcim debaklom
Slovensko bude mať nového trénera! Calzona oficiálne končí na lavičke reprezentácie
Domáca prehra mu zlomila väzy: Niké liga hlási koniec skúseného trénera
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Kariéra, rodina a vy: Nájdite svoj balans na konferencii Deň matiek
Návrat do pracovného života po rokoch: Ako zmeniť „dieru“ v životopise na silnú stránku
Globálne konflikty zasahujú aj do práce: Viac ako 40 % Slovákov priznáva rozptýlenie, ženy a vysokoškoláci najviac
E-mailová etiketa v ére „všetko je urgentné“: Ako komunikovať a nezblázniť sa
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Tajná ingrediencia v čučoriedkovom koláči? Určite ju máte doma, no nikdy by vás nenapadlo pridať ju do cesta!
Veľký tresk možno nebol začiatkom všetkého. Nová teória naznačuje, že vesmír sa zrodil bez nekonečnej singularity
Windows dostane prihlasovanie bez hesiel. Microsoft chce cez passkeys zastaviť phishing aj krádeže účtov
Aktualizácie Windowsu budú menej otravné: Microsoft konečne vypočul používateľov, takto sa zmení tvoj počítač
Pitie alkoholu v mladosti môže mať dohru až v strednom veku. Vedci zistili, čo môže po rokoch spraviť s mozgom
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla

Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
