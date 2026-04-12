Nedeľa12. apríl 2026, meniny má Estera, zajtra Aleš

Trump varuje Čínu: Hrozí jej 50 percentné clo za vojenskú pomoc Iránu

TASR

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty uvalia na Čínu „ohromujúce“ clo vo výške 50 percent, ak by Peking poskytol vojenskú pomoc Iránu počas prímeria na Blízkom východe. „Ak ich pri tom prichytíme, dostanú 50-percentné clo, čo je ohromná, naozaj ohromná suma,“ povedal pre stanicu Fox News.

„Počúvam správy o tom, že Čína dodáva rakety odpaľované z ramena,“ povedal Trump, pričom zrejme odkazoval na správu stanice CNN, podľa ktorej Peking pripravuje dodávky prenosných protilietadlových systémov známych ako MANPADS. „Možno to na začiatku trochu robili, ale teraz si nemyslím, že by to robili,“ dodal.

CNN informovala, že americké spravodajské služby naznačujú, že Čína pripravuje dodávku nových systémov protivzdušnej obrany Iránu počas najbližších týždňov. Uviedli to pre ňu tri zdroje oboznámené so spravodajskými informáciami. Hovorca čínskeho veľvyslanectva vo Washingtone na túto správu reagoval, že „Čína nikdy neposkytla zbrane žiadnej strane konfliktu, tieto informácie nie sú pravdivé. Vyzývame americkú stranu, aby sa zdržala nepodložených obvinení, škodlivého spájania súvislostí a senzáciechtivosti“.

Trump pritom už v pondelok 6. marca naznačil, že stíhačka F-15 zostrelená v predchádzajúcom týždni nad Iránom, bola zasiahnutá „ručnou, z ramena odpaľovanou tepelne navádzanou raketou“, pričom Teherán uviedol, že použil „nový“ systém protivzdušnej obrany. Nie je však jasné, či išlo o zariadenie čínskej výroby. Ako uvádza CNN, čínske spoločnosti naďalej predávajú Iránu sankcionované technológie dvojitého použitia, ktoré mu umožňujú pokračovať vo výrobe zbraní a zlepšovať navigačné systémy. Priame dodávky zbraňových systémov zo strany čínskej vlády by však predstavovali novú úroveň podpory.

Čína obnoví niektoré väzby
Čína obnoví niektoré väzby s Taiwanom, chce zvýšiť počet priamych letov
Zahraničné
Práca snov? V Číne
Práca snov? V Číne vám zaplatia STOVKY EUR za spánok v lese, no má to JEDEN HÁČIK!
Zaujímavosti
Predsedníčka Kuomintangu Čeng Li-wen
Taiwanská opozičná líderka chce počas návštevy Číny zasiať semienka mieru
Zahraničné
Kríza pokračuje, Hormuzský prieliv
Kríza pokračuje, Hormuzský prieliv sa NEOTVORÍ! Rusko a Čína vetovali rezolúciu OSN
Zahraničné

Stačila sekunda a dovolenka Opatovského by sa zmenila na horor: Pre toto mohol skončiť v putách!
Stačila sekunda a dovolenka Opatovského by sa zmenila na horor: Pre toto mohol skončiť v putách!
Martin Novák je už dnes s Let's Dance NA NOŽE: Čo robí namiesto tanca a... toto je môj favorit!
Martin Novák je už dnes s Let's Dance NA NOŽE: Čo robí namiesto tanca a... toto je môj favorit!
Prominenti

aktualizovane Tragédia vo Veľkej Fatre:
Tragédia vo Veľkej Fatre: Pri Martine sa zrazili dva vetrone, pád neprežil jeden z pilotov
Domáce
Vážna nehoda pri Košiciach:
Vážna nehoda pri Košiciach: Vodič zrazil tri školáčky, dve z nich skončili s ťažkými zraneniami!
Domáce
FOTO Nočný tuningový zraz v
Nočný tuningový zraz v Bratislave pod dohľadom polície: Padli pokuty aj alkohol za volantom
Domáce
Obyvatelia Brezna si chvália novú kompostáreň, kvalitný kompost si berú vo veľkom
Obyvatelia Brezna si chvália novú kompostáreň, kvalitný kompost si berú vo veľkom
Banská Bystrica

Aktualizujeme MIMORIADNY ONLINE Volebné miestnosti
MIMORIADNY ONLINE Volebné miestnosti v Maďarsku sa zatvorili: Zverejnili výsledky posledného prieskumu
Zahraničné
FOTO Masaker po náletoch armády:
Masaker po náletoch armády: Na trhovisku v Nigérii zrejme zahynulo najmenej 200 ľudí
Zahraničné
FOTO Kuvajt rozbil sieť teroristov:
Kuvajt rozbil sieť teroristov: Medzi zadržanými sú aj bývalí poslanci
Zahraničné

Justin Bieber, Coachella 2026
Studená sprcha pre Justina Biebera: Zhrabol balík a... Jeho koncert nestál ani za 5 korún!
Zahraniční prominenti
Šokujúci krok známej Slovenky:
Šokujúci krok známej Slovenky: Nechala si vyplniť zadok! FOTO Z tej ceny sa vám zatočí hlava
Domáci prominenti
Robo Opatovský
Stačila sekunda a dovolenka Opatovského by sa zmenila na horor: Pre toto mohol skončiť v putách!
Domáci prominenti
Elizabeth Olsen
Paparazzi FOTO Olsenky: Tehotná?!
Zahraniční prominenti

Prečo sa cholesterol zhoršuje
Prečo sa cholesterol zhoršuje aj u ľudí, ktorí nejedia veľa tuku
vysetrenie.sk
Práca snov? V Číne
Práca snov? V Číne vám zaplatia STOVKY EUR za spánok v lese, no má to JEDEN HÁČIK!
Zaujímavosti
Odkladáte návštevu WC? Pozrite
Odkladáte návštevu WC? Pozrite sa, čo sa deje s vaším telom, keď TO zadržiavate PRÍLIŠ DLHO! Špecialista prelomil mlčanie
Zaujímavosti
Ôsmy div sveta: Najslávnejšia
Ôsmy div sveta: Najslávnejšia stavba Istanbulu ukrýva podzemný labyrint chodieb
dromedar.sk

Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce

Viedeň je v TOP 20, no na víťaza sa nechytá: Pozrite si galériu z letiska, ktoré vyzerá ako z inej planéty! (foto)
Viedeň je v TOP 20, no na víťaza sa nechytá: Pozrite si galériu z letiska, ktoré vyzerá ako z inej planéty! (foto)
Stovky vozidiel musia opäť do servisu: Najväčšia zvolávacia akcia sa týka značky Škoda! (foto)
Stovky vozidiel musia opäť do servisu: Najväčšia zvolávacia akcia sa týka značky Škoda! (foto)
Drastické opatrenie kvôli drahej rope: Každý nový dom v Anglicku musí mať povinne solár aj čerpadlo
Drastické opatrenie kvôli drahej rope: Každý nový dom v Anglicku musí mať povinne solár aj čerpadlo
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)

DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín Michalovce: Online zo zápasu skupiny o titul v Niké lige
DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín Michalovce: Online zo zápasu skupiny o titul v Niké lige
Niké liga
VIDEO Slovan sa nezmohol ani na gól: Košice dobyli Bratislavu a oživili svoj finálový sen
VIDEO Slovan sa nezmohol ani na gól: Košice dobyli Bratislavu a oživili svoj finálový sen
Tipsport liga
VIDEO Haraslín znovu ukázal extratriedu: Slovenský kapitán gólovým hrdinom Sparty
VIDEO Haraslín znovu ukázal extratriedu: Slovenský kapitán gólovým hrdinom Sparty
Chance liga
VIDEO Nela Lopušanová spečatila úvodný debakel: Slovensko vstúpilo do MS demoláciou súperiek
VIDEO Nela Lopušanová spečatila úvodný debakel: Slovensko vstúpilo do MS demoláciou súperiek
Ženský hokej

TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
Klasické testy
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme

Veľký čínsky horoskop: Ktoré znamenia môžu očakávať vyšší plat v tomto roku?
Veľký čínsky horoskop: Ktoré znamenia môžu očakávať vyšší plat v tomto roku?
O práci s humorom
Ako komunikovať: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše vzťahy
Ako komunikovať: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše vzťahy
Motivácia a inšpirácia
Nemusíte byť manažér: Ako viesť seba a druhých aj v súkromnom živote
Nemusíte byť manažér: Ako viesť seba a druhých aj v súkromnom živote
Práca a voľný čas
Aký ste typ v učení? Objavte, či patríte medzi aktivistov alebo pasívnych pozorovateľov
Aký ste typ v učení? Objavte, či patríte medzi aktivistov alebo pasívnych pozorovateľov
Kariérny rast

K rezňom už iný nerobím: Tento šalát z mladej kapusty len z 3 surovín strčí do vrecka aj zemiakovú kašu.
K rezňom už iný nerobím: Tento šalát z mladej kapusty len z 3 surovín strčí do vrecka aj zemiakovú kašu.
Celý život sme varili ryžu zle. Tento jediný krok pred varením vám ušetrí polovicu času!
Celý život sme varili ryžu zle. Tento jediný krok pred varením vám ušetrí polovicu času!
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Rady a tipy
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Rady a tipy

Kanibalizmus medzi neandertálcami mohol byť bežnejší, než sme si mysleli. Nová štúdia naznačuje, že jedli najmä cudzincov
Kanibalizmus medzi neandertálcami mohol byť bežnejší, než sme si mysleli. Nová štúdia naznačuje, že jedli najmä cudzincov
Veda a výskum
Bežná látka zo zeleniny môže pomáhať pri rakovine. Zeaxantín posilnil T bunky aj účinok imunoterapie
Bežná látka zo zeleniny môže pomáhať pri rakovine. Zeaxantín posilnil T bunky aj účinok imunoterapie
Veda a výskum
Starý SIM ejector nevyhadzuj. Tento malý kľúčik môžeš využiť aj pri iných zariadeniach, nielen pri telefóne. Tu všade nájde využitie
Starý SIM ejector nevyhadzuj. Tento malý kľúčik môžeš využiť aj pri iných zariadeniach, nielen pri telefóne. Tu všade nájde využitie
Návody
Pozor, čo skenuješ mobilom: Podvod cez QR kód už nečíha len v e-mailoch, ale aj priamo na ulici
Pozor, čo skenuješ mobilom: Podvod cez QR kód už nečíha len v e-mailoch, ale aj priamo na ulici
Bezpečnosť

Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú

Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Záhrada
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Záhrada
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Údržba a opravy
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Recepty

MIMORIADNY ONLINE Volebné miestnosti
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Volebné miestnosti v Maďarsku sa zatvorili: Zverejnili výsledky posledného prieskumu
Tragédia vo Veľkej Fatre:
Domáce
Tragédia vo Veľkej Fatre: Pri Martine sa zrazili dva vetrone, pád neprežil jeden z pilotov
Vážna nehoda pri Košiciach:
Domáce
Vážna nehoda pri Košiciach: Vodič zrazil tri školáčky, dve z nich skončili s ťažkými zraneniami!
Hormuszký prieliv
Zahraničné
Trump nariadil blokádu Hormuzského prielivu: Americké námorníctvo má kontrolovať každé plavidlo

