Prelomový úspech umelej inteligencie: Robot porazil špičkových hráčov ping-pongu!

TOKIO - Autonómny robotický hráč stolného tenisu prezývaný Ace dosiahol v Tokiu významný míľnik v oblasti umelej inteligencie a robotiky, keď nastúpil proti špičkovým ľudským hráčom a v niektorých prípadoch ich dokonca porazil. Tento úspech by mohol predznamenať celý rad ďalších využití podobných robotov, napísala agentúra Reuters.

Ace, ktorého vytvorila divízia pre výskum umelej inteligencie japonskej spoločnosti Sony, je podľa vedúceho projektu prvým robotom, ktorý dosiahol výkonnosť na úrovni experta v súťažnom fyzickom športe vyžadujúcom rýchle rozhodovanie a presné prevedenie. Ace to dosiahol vďaka využitiu vysokorýchlostného vnímania, riadenia založeného na umelej inteligencii a najmodernejšieho robotického systému. Od roku 1983 vzniklo viacero robotov hrajúcich pingpong, no až doteraz neboli schopní konkurovať vysoko kvalifikovaným ľudským súperom. Ace to zmenil svojimi výkonmi proti elitným a profesionálnym hráčom v zápasoch, ktoré sa odohrali podľa pravidiel Medzinárodnej federácie stolného tenisu a pod dohľadom licencovaných rozhodcov.

Fyzické športy zostávajú veľkou výzvou

„Na rozdiel od počítačových hier, v ktorých systémy umelej inteligencie prekonávajú ľudských expertov, fyzické športy, ako je stolný tenis, zostávajú veľkou výzvou pre požiadavky na rýchle a presné reakcie a interakcie na hranici ľudského reakčného času,“ povedal Peter Dürr, riaditeľ Sony AI Zurich a vedúci projektu Ace spoločnosti Sony AI. Cieľom projektu nebolo iba súťažiť v stolnom tenise, ale aj získať poznatky o tom, ako môžu roboty v dynamickom prostredí vnímať, plánovať a konať s rýchlosťou a presnosťou podobnou tej ľudskej, uviedol Dürr.

„Úspech robota Ace s jeho systémom vnímania a algoritmom riadenia, ktorý je založený na učení, naznačuje, že podobné techniky by sa mohli použiť aj v iných oblastiach vyžadujúcich rýchle riadenie v reálnom čase a interakciu s ľuďmi. Napríklad vo výrobnej a servisnej robotike, ako aj v aplikáciách v športe, zábave a v oblastiach, kde je kľúčovou požiadavkou bezpečnosť,“ uviedol Dürr, hlavný autor štúdie opisujúcej úspechy robota Ace, ktorú zverejnil časopis Nature. V zápasoch opísaných v štúdii vyhral Ace v apríli 2025 tri z piatich zápasov proti elitným hráčom a prehral dva zápasy proti profesionálnym hráčom, čo je najvyššia úroveň zručností v tomto športe. Spoločnosť Sony AI uviedla, že odvtedy Ace porazil profesionálnych hráčov v decembri 2025 a minulý mesiac.

Umelá inteligencia už dosiahla výnimočné výsledky

Spoločnosti po celom svete dosahujú pokrok v oblasti robotiky. V nedeľu napríklad roboty predbehli ľudských bežcov v polmaratóne v Pekingu. Systémy umelej inteligencie už dosiahli výnimočné výsledky v digitálnej sfére, a to v strategických hrách, ako sú šach a Go, aj v zložitých videohrách. Zatiaľ čo videohry sa odohrávajú v simulovanom prostredí, stolný tenis vyžaduje rýchle rozhodovanie, presné fyzické prevedenie a neustále prispôsobovanie sa nepredvídateľnému súperovi, uviedol Dürr. Loptička sa pohybuje vysokou rýchlosťou so zložitými rotáciami a trajektóriami, čo núti ľudí aj roboty pracovať na hranici možností vnímania, predvídania a motorickej kontroly, dodal Dürr. Robot Ace má deväť synchronizovaných kamier a tri vizuálne systémy, ktoré s výnimočnou presnosťou sledujú rotujúcu loptičku. „Sú dostatočne rýchle na to, aby zachytili pohyb, ktorý by bol pre ľudské oko rozmazaný,“ uviedol Dürr. Výskumníci vyvinuli špeciálnu robotickú platformu s ôsmimi kĺbmi. Podľa Dürra išlo o minimálny počet potrebný na vykonanie súťažných úderov: tri na polohu rakety, dva na jej orientáciu a tri na rýchlosť a silu úderu.

Majuka Tairová, profesionálna stolná tenistka, ktorá vlani v decembri prehrala zápas s robotom Ace, v komentári poskytnutom spoločnosťou Sony AI uviedla, že silné stránky robota spočívajú v tom, že je veľmi ťažké predvídať jeho správanie a že neprejavuje žiadne emócie. „Keďže sa nedajú odhadnúť jeho reakcie, je nemožné vycítiť, aké údery nemá rád alebo s akými má problémy, a to ešte viac sťažuje hru proti nemu,“ dodala Tairová. Podľa Dürra však má Ace stále priestor na zlepšenie. „Ace má nadľudskú schopnosť čítať rotáciu prichádzajúcich loptičiek a nadľudský reakčný čas. Keďže sa neučí hrať tým, že sleduje hru ľudí, ale trénuje sám v simulácii, reaguje tiež inak než ľudskí hráči a vytvára prekvapivé situácie,“ povedal Dürr. „Profesionálni ľudskí športovci sú veľmi dobrí v tom, ako sa prispôsobiť súperovi a hľadať jeho slabé miesta, čo je oblasť, na ktorej stále pracujeme,“ dodal.

