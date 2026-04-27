Minister Blanár absolvuje v Ázii bilaterálne rokovania a stretnutie ASEAN

KUALA LUMPUR - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok pricestoval do juhovýchodnej Ázie, kde sa zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a Európskej únie. V Bruneji absolvuje päť bilaterálnych rokovaní so šéfmi diplomacií Bruneja, Filipín, Laosu, Východného Timoru a Singapuru. Informuje príspevok Blanára na sociálnej sieti Facebook.
„Slovenská diplomacia musí byť aktívna. Aj preto vedieme otvorený a vecný dialóg so všetkými partnermi, ktorí majú záujem o spoluprácu s reálnym prínosom pre občanov aj ekonomiku Slovenskej republiky,“ napísal Blanár.
V rámci pracovného programu v Bruneji sa zúčastní na 25. ministerskom zasadnutí EÚ - ASEAN. Rezort diplomacie v sobotu informoval, že diskusia ministrov sa zameria na aktuálne globálne a regionálne výzvy vrátane bezpečnosti, digitálnej transformácie či klimatickej agendy. Rokovanie má podľa neho strategický význam pre Slovenskú republiku, ktorá v decembri 2025 iniciovala formalizovanie partnerstva so združením ASEAN prostredníctvom pristúpenia k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC).
Šéf slovenskej diplomacie tiež slávnostne otvorí veľvyslanectvo SR v Kuala Lumpur. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy unikátnych islamských rukopisov zo zbierky bosnianskeho básnika a obrodeneckého politika Safveta-bega Bašagiča, ktorou Slovensko predstaví svoj príspevok k ochrane kultúrneho dedičstva.