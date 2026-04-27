Silné blesky v Bangladéši: Sezónne búrky si vyžiadali najmenej 14 obetí

DHÁKA - Najmenej 14 ľudí zahynulo po zásahoch bleskami v niekoľkých oblastiach Bangladéša, oznámili v pondelok tamojšie úrady po tom, čo sa sezónne búrky prehnali krajinou. Informuje správa agentúry Reuters.
Úmrtia hlásili z viacerých okresov po prívalových dažďoch a intenzívnych búrkach. Podľa miestnych úradov sú medzi obeťami najmä ľudia pracujúcich na poliach a robotníci, ktorých búrka zastihla na nekrytých miestach. Niekoľko ďalších ľudí, ktorých previezli do nemocníc utrpeli zranenia, pričom niektorí z nich sú v kritickom stave.
Blesky zabijú každý rok stovky ľudí
Blesky v Bangladéši zabijú každý rok stovky ľudí. Krajina v roku 2016 dokonca vyhlásila údery bleskov za prírodnú katastrofu po tom, čo v máji zapríčinili smrť viac ako 200 ľuďom, z toho 82 počas jediného dňa. K úmrtiam v dôsledku bleskov dochádza najčastejšie počas apríla až júna, keď teplo a vlhkosť vedú k nestabilnému počasiu.