Smeruje k nám studený front, príde vytúžený DÁŽĎ aj BÚRKY: Nie však všade! MAPA predpokladaného vývoja

BRATISLAVA - Po týždňoch extrémneho sucha sa na Slovensko konečne vracia vytúžený dážď, no zďaleka nezasiahne celé územie rovnako. Prvé zrážky prinesie studený front, ktorý síce uľaví pôde, no na ukončenie sucha zatiaľ stačiť nebude. Na viacerých miestach zároveň hrozia búrky.
Po dňoch extrémne suchého počasia sa na Slovensko konečne vracajú zrážky. Hoci situácia ešte zďaleka nie je priaznivá a sucho pretrváva prakticky na celom území, očakávané dažde by mali aspoň čiastočne uľaviť pôde. Apríl bol podľa meteorológov najsuchší v histórii meraní a jeho dôsledky vidieť v poľnohospodárstve aj v lesoch, kde výrazne stúplo riziko požiarov.
Studený front prinesie dážď aj búrky
Zmenu prinesie studený front, ktorý sa už niekoľko dní vlní nad Európou a dnes aj zajtra bude ovplyvňovať počasie u nás,, informuje portál o počasí iMeteo.sk. Na fronte sa budú tvoriť prehánky a búrky, ktoré prinesú prvú dávku vlahy. Najviac zrážok sa očakáva dnes popoludní na strednom a východnom Slovensku, k večeru sa môžu búrky objaviť aj na juhozápade.
Zrážková činnosť bude pokračovať aj v piatok. Najvýraznejšie úhrny by mali zasiahnuť horské oblasti stredného a východného Slovenska, kde môže do sobotňajšieho rána spadnúť približne do 20 milimetrov dažďa. V nevýraznom tlakovom poli sa už v tento deň bude nad strednou Európou zvlnený studený front rozpadávať. V kontexte dlhodobého deficitu, ktorý od začiatku roka presahuje 200 milimetrov, tak pôjde stále len o kvapku v mori.
Počas víkendu sa počasie opäť upokojí, no nádej na výraznejšie dažde prichádza začiatkom budúceho týždňa. Ďalší studený front by mal nad naším územím pretrvávať dlhšie a priniesť viacero vĺn zrážok aj búrok. Predbežné modely na pondelok a utorok naznačujú, že by mohlo spadnúť aj niekoľko desiatok milimetrov.