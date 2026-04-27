Najnovší útok USA na údajne pašerácku loď: Zomreli traja ľudia

WASHINGTON - Južné velenie ozbrojených síl USA (SOUTHCOM) na sociálnych sieťach informovalo o útoku na loď podozrivú z prepravy drog na východe Tichého oceánu. Zahynuli pri tom tri osoby, píše správa agentúry AP.
Kampaň americkej vlády, ktorá sa zameriava na zneškodňovanie plavidiel údajne zapojených do obchodovania s drogami v latinskoamerických vodách, si vyžiadala od začiatku septembra 186 obetí. Ďalšie zahynuli pri takýchto operáciách v Karibskom mori. Armáda USA však neposkytla dôkazy o tom, že by sa na lodiach naozaj nachádzali drogy, uviedla AP. Po nedeľňajšom útoku zverejnilo SOUTHCOM na platforme X video, na ktorom vidno loď a následne výbuch. Zopakovalo predchádzajúce vyhlásenia, že sa zameriavalo na údajných prepravcov drog na známych pašeráckych trasách.
USA začali budovať väčšiu vojenskú prítomnosť v regióne
Útoky sa spustili v čase, keď USA začali budovať väčšiu vojenskú prítomnosť v regióne, a predchádzali januárovému zásahu vo Venezuele, pri ktorom americké špeciálne sily zadržali prezidenta Nicolása Maduro. V súčasnosti na súde v New Yorku čelí obvineniam z obchodovania s drogami a držania zbraní, Maduro obvinenia popiera. Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty sú v „ozbrojenom konflikte“ s kartelmi v Latinskej Amerike. Podľa jeho slov sú údery nevyhnutnou eskaláciou s cieľom zastaviť prepravu drog do Washingtonu. AP však pripomína, že kritici spochybňujú zákonnosť týchto krokov americkej vlády.