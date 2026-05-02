Ozbrojenci uniesli ropný tanker! Smerujú s ním k Somálsku

SANÁ - Ozbrojenci v Adenskom zálive pri pobreží Jemenu v sobotu uniesli ropný tanker a smerujú s ním k Somálsku, oznámila jemenská pobrežná stráž. Informuje správa agentúr Reuters a AFP.

Tanker M/T EUREKA uniesli pri pobreží jemenskej provincie Šabwa neznámi ozbrojenci, ktorí naň „nastúpili, prevzali kontrolu a potom ho nasmerovali k somálskemu pobrežiu“. Pobrežná stráž, ktorá patrí pod medzinárodne uznávanú jemenskú vládu, prisľúbila, že útok vyšetrí.

„Poloha tankeru bola určená a prebiehajú práce na jeho monitorovaní a vykonaní potrebných opatrení v snahe získať ho späť a zaistiť bezpečnosť jeho posádky,“ uviedla. Podľa webovej stránky na sledovanie lodí Marine Traffic pláva M/T EUREKA pod vlajkou afrického Toga a koncom marca kotvila v prístave Fudžajra v Spojených arabských emirátoch.

Tvrdý úder ruskej tieňovej flotile! Švédi zhabali loď, ktorá mala vyvážať ukradnuté ukrajinské obilie
Diplomatická roztržka pre zrno: Kyjev žiada Izrael o zadržanie lode s nákladom „nelegálneho" obilia
Nový Zéland odhalil pašovanie tovaru pre KĽDR: Lietadlo Poseidon zaznamenalo podozrivé lode
Najnovší útok USA na údajne pašerácku loď: Zomreli traja ľudia
Hrnčiarsky deň v Bardejovských Kúpeľoch
Pyrotechnici odpálili v blízkosti Jablonice vojenskú muníciu
Boj o život na východe Slovenska
Koaličné napätie graduje: SNS kritizuje Ficovu komunikáciu so Zelenským, Dankovi sa nepozdáva premiérov postoj
Začiatok cyklistickej SEZÓNY: Obídenie týchto pravidiel vás môže vyjsť draho, TAKTO je to s helmou či alkoholom!
Pyrotechnici odpálili v blízkosti Jablonice vojenskú muníciu: VIDEO Bola nebezpečná
Medvede na Slovensku: Za prvé mesiace roka už 260 hlásení, najviac vo Vysokých Tatrách a na Liptove
Medvede na Slovensku: Za prvé mesiace roka už 260 hlásení, najviac vo Vysokých Tatrách a na Liptove
Ozbrojenci uniesli ropný tanker! Smerujú s ním k Somálsku
Nelegálna rave-párty na nebezpečnom vojenskom území! Prilákala 20-tisíc ľudí
Americká letecká spoločnosť náhle končí! Okamžite ukončuje svoju činnosť
Ba
Dcéry Mateja Tótha v otcových šľapajách nejdú: Z jednej bude veterinárka a druhá? Wow!
Brandon z Beverly Hills 90210 v najnovšom videu: Fúúú, ten ale zostarol... Úplne iný človek!
Renátu Názlerovú nespoznáte: Tentokrát nejde o kilá! Pozrite, čo so sebou porobila...
Trápenie moderátora šou Ruža pre nevestu: 43 dní jedol len... sem sa už nikdy nevrátim!
Internet sa smeje z FOTO ženy v pátraní: TOTO mala byť ona? Jej reálna podobizeň všetkých zaskočila
Outletový obchod ukrýval POKLAD! Zákazníčka môže zarobiť poriadny balík
Ideálny tip na jarný výlet po Slovensku: Botanické záhrady a arboréta ukazujú svoju najkrajšiu podobu
Myslíte si, že viete po česky? Otestujte sa v našom KVÍZE, tieto slová vám dajú zabrať
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Známy miliardár sa postavil Trumpovi: Žaluje kryptoprojekt spájaný s jeho rodinou, v hre sú stovky miliónov dolárov!
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)

VIDEO Po včerajšom sklamaní medailová radosť: Česi na slovenských MS vybojovali bronz
VIDEO Zrušil ich víťazné oslavy aj postup do baráže: David Strelec v Anglicku strelil ďalší gól
Slovensko – Lotyšsko: Online prenos z prípravného zápasu pred MS v hokeji
Česko – Švédsko: Online prenos zo zápasu Českých hokejových hier
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Slováci podceňujú riziká online nákupov, podvod zažil takmer každý druhý
Darovanie krvi: Viac než len dobrý skutok – na čo ako zamestnanec máte nárok?
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Ako spoznať kvalitnú špargľu
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Alzheimerova choroba sa u niektorých ľudí nikdy neprejaví stratou pamäti. Vedci odhalili kľúčový rozdiel v ich mozgoch
Dna môže ohrozovať aj srdce. Vedci zistili, kedy liečba znižuje riziko infarktu a mŕtvice
AI mení internet rýchlejšie, než sa čakalo. Takto sa mení a otázkou je, či ide o prínos alebo krok dozadu
F-16 ako na Slovensku testujú novú zbraň: lacné riešenie proti dronom
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu

Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Májový spln 2026: Títo ľudia zažijú po včerajšku skúšku vzťahov a odhalenie pravdy, o ktorej netušili
Koaličné napätie graduje: SNS kritizuje Ficovu komunikáciu so Zelenským, Dankovi sa nepozdáva premiérov postoj
Začiatok cyklistickej SEZÓNY: Obídenie týchto pravidiel vás môže vyjsť draho, TAKTO je to s helmou či alkoholom!
Legenda Západných Tatier stále žije! Obrovský medveď Golem bez ucha sa vrátil, pozrite na tie zábery!
Tragédia pri obľúbenej atrakcii na Horehroní: Štvormetrová hojdačka spadla na ľudí, zasahoval vrtuľník!

