Ozbrojenci uniesli ropný tanker! Smerujú s ním k Somálsku

SANÁ - Ozbrojenci v Adenskom zálive pri pobreží Jemenu v sobotu uniesli ropný tanker a smerujú s ním k Somálsku, oznámila jemenská pobrežná stráž. Informuje správa agentúr Reuters a AFP.
Tanker M/T EUREKA uniesli pri pobreží jemenskej provincie Šabwa neznámi ozbrojenci, ktorí naň „nastúpili, prevzali kontrolu a potom ho nasmerovali k somálskemu pobrežiu“. Pobrežná stráž, ktorá patrí pod medzinárodne uznávanú jemenskú vládu, prisľúbila, že útok vyšetrí.
„Poloha tankeru bola určená a prebiehajú práce na jeho monitorovaní a vykonaní potrebných opatrení v snahe získať ho späť a zaistiť bezpečnosť jeho posádky,“ uviedla. Podľa webovej stránky na sledovanie lodí Marine Traffic pláva M/T EUREKA pod vlajkou afrického Toga a koncom marca kotvila v prístave Fudžajra v Spojených arabských emirátoch.