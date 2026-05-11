Vo väzbe zomrel bývalý poslanec: Prípad vyvoláva otázky

CARACAS - Ďalší politický väzeň zomrel vo väzbe venezuelskej polície, zadržiavali ho od februára, uviedla mimovládna organizácia Foro Penal. Informuje o tom agentúra AFP.
Bývalý mestský poslanec Jose Manuel Garcia zomrel v nedeľu „počas zadržiavania v cele mestskej polície v meste Anaco“, uviedol koordinátor organizácie monitorujúcej práva väzňov. Garcia čelil obvineniam z podvodu a vydierania.
Jeho smrť prichádza len niekoľko dní po tom, čo venezuelské úrady vo štvrtok priznali úmrtie Victora Huga Quero Navasa, ku ktorému došlo vo väzbe pred deviatimi mesiacmi. Podľa organizácie Foro Penal tak počet úmrtí politických väzňov vo venezuelskej väzbe od roku 2014 dosiahol približne 20.