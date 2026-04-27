Smutná správa: Vo veku 83 rokov zomrel uznávaný fotograf

NAÍ DILLÍ - Vo veku 83 rokov zomrel v nedeľu v Naí Dillí legendárny a medzinárodne uznávaný indický fotograf Raghu Rai. S odvolaním sa na jeho príbuzných o tom informovala agentúra AFP, podľa ktorej Rai podľahol rakovine.

Jeho najslávnejšou prácou je súbor fotografií z roku 1984 z chemickej katastrofy v indickom Bhopále - za fotografiu pohrebu neznámeho dieťaťa získal cenu World Press Photo. Známe sú aj jeho portréty indickej politickej a spoločenskej elity. Dôležité miesto v jeho tvorbe majú intímne portréty katolíckej mníšky Matky Terezy.

Raghu Rai
Rai celý život pracoval len v Indii

Rai celý život pracoval len v Indii, kde fotografoval aj prostých ľudí a ich každodenný život. „Nerobil len fotografie, zachoval pamäť nášho národa,“ uviedol indický opozičný líder Rahúl Gándhí. Rai bol členom agentúry Magnum Photo, kam ho uviedol francúzsky fotograf Henri Cartier-Bresson, ktorý je považovaný za zakladateľa modernej fotožurnalistiky.

Svoje fotografie Rai publikoval v prestížnych svetových novinách a časopisoch ako Time, Life, GEO, New York Times, Sunday Times, Newsweek, Independent či New Yorker. Je autorom zhruba 20 fotografických kníh a jeho výstavy sa konali v mnohých metropolách sveta. Jedna z nich bola v roku 2004 na Pražskom hrade, záštitu nad ňou prevzal Václav Havel.

Fotografom sa Rai stal v roku 1965 a od roku 1966 pracoval pre popredný indický denník The Statesman. Od roku 1976 bol fotografom na voľnej nohe. V rokoch 1982-92 bol fotoeditorom časopisu India Today. Bol nositeľom najvyššieho indického civilného vyznamenania Padma šrí a v roku 2017 získal za svoje celoživotné dielo aj indickú cenu National Photography Award.

