Voči rozhodnutiu Belgicka v kauze smrti Chovanca podávame kasačnú sťažnosť, uviedol Susko

BRATISLAVA - Slovensko podáva vo veci úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca tzv. kasačnú sťažnosť. Na pondelkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Kasačná sťažnosť je podľa jeho slov mimoriadnym opravným prostriedkom v reakcii na rozhodnutie belgického odvolacieho súdu. Rozhodovať o nej má kasačný súd na strane Belgického kráľovstva.
„Odvolací súd Belgického kráľovstva rozhodol o tom, že policajti, ktorí tam konali v tom čase, sa nedopustili žiadnej protiprávnej činnosti, čo teda vnímame s veľkým znepokojením práve preto, čo sa tam udialo a čo sme mohli vidieť aj na videozáznamoch, ako sa správali v tom čase k pánovi Chovancovi,“ povedal Susko novinárom.
Slovensko sa podľa ministra rozhodlo, že využije ešte mimoriadny opravný prostriedok voči rozhodnutiu odvolacieho súdu. „Podávame ju ako mimoriadny opravný prostriedok voči tomuto rozhodnutiu druhostupňového orgánu,“ skonštatoval s tým, že SR vníma túto záležitosť ako systémové zlyhanie, ktoré je podporené aj viacerými správami jednotlivých orgánov, či už na pôde Organizácie Spojených národov, Rady Európy alebo samotnej Európskej únie. Susko pripomenul aj medzištátnu sťažnosť, ktorú podali v minulom roku. „Európsky súd pre ľudské práva vyzval belgickú stranu, aby sa vyjadrila k tejto našej medzištátnej sťažnosti, a čakáme na toto vyjadrenie. Zatiaľ sme odpoveď nedostali,“ informoval.
Chovanec zomrel v nemocnici v Belgicku 27. februára 2018, tri dni po policajnom zásahu v cele na letisku Charleroi. Zadržali ho ešte pred odletom v lietadle smerujúcom na Slovensko, pretože sa mal správať agresívne k posádke aj privolaným policajtom. V auguste 2020 unikli videozáznamy z cely, na ktorých vidieť, ako sa Chovanec sebapoškodzuje, ako sa ho následne policajti pokúšajú spacifikovať, muž má pritom tvár zakrytú dekou, policajti sa smejú a jedna policajtka dvíha ruku a hajluje.
Posudok belgických lekárov ukázal, že príčinou smrti Chovanca boli silné nárazy hlavou, ktoré mu spôsobili opuch mozgu. Lekári zároveň skonštatovali, že zastavenie činnosti srdca vyvolala až injekcia od zdravotníkov, ktorí sa ho snažili upokojiť. Belgický súd vlani v septembri vyniesol rozsudok, podľa ktorého za smrť Chovanca nik nenesie trestnoprávnu zodpovednosť a išlo o poľutovaniahodný súbeh tragických okolností. Slovenská republika podala v súvislosti s úmrtím Chovanca vo februári 2025 medzištátny podnet na Európsky súd pre ľudské práva.