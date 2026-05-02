Sobota2. máj 2026, meniny má Žigmund, zajtra Galina

BIZARNÁ krádež zachytená na KAMERU: Muž ukradol čarodejnicu! Policajti žartovne varujú pred kliatbou

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: policie.gov.cz)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

LOVOSICE - Prípad, ktorý najprv vyzeral ako úsmevná epizóda, sa napokon skončil zásahom polície. Muž si totiž vyhliadol netradičný úlovok – dekoráciu v podobe čarodejnice, ktorá visela na strome pred domom s opatrovateľskou službou.

Policajti z obvodného oddelenia v Lovosiciach priznávajú, že spočiatku išlo o kuriózny incident. "Prípad by na prvý pohľad mohol pôsobiť ako drobná, takmer až úsmevná epizóda," uviedli. Realita však bola iná.

Neznámy muž sa rozhodol dekoráciu jednoducho zobrať. Čarodejnica pritom nebola len obyčajnou ozdobou – spríjemňovala prostredie seniorom a vytvárala takmer rozprávkovú atmosféru. To ho však nezastavilo. Bez váhania ju strhol zo stromu a odniesol preč.

Všetko zachytila kamera

Muž však netušíl, že ho sleduje kamera. Tá celý incident zachytila a jeho čarodejnícky úlovok detailne zdokumentovala. Práve vďaka záznamom sa polícii podarilo podozrivého rýchlo stotožniť a vypátrať.

BIZARNÁ krádež zachytená na
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: policie.gov.cz)

Hoci škoda bola vyčíslená len na približne 200 korún českých, čo je asi len 8 až 9 eur, podľa policajtov nešlo len o peniaze. "Aj malé činy môžu mať veľké a niekedy až magické následky," pripomenuli. A práve tie môžu muža ešte len dobehnúť. Podľa policajtov si totiž krádežou symbolickej čarodejnice mohol „privolať“ viac problémov, než čakal. Tá mala podľa miestnych dohliadať na pokoj a pohodu obyvateľov.

"Magický" následok sa dostavil

Celý prípad navyše prichádza v období tradičných sviatkov, ktoré majú podľa zvykov chrániť pred zlom a prinášať očistu. "Zdá sa, že ochrana zafungovala presne tak, ako mala," dodali policajti s miernou dávkou irónie.

Kým seniori zostali v bezpečí, muž teraz čelí vážnym následkom. Za krádež mu hrozia až dva roky väzenia. Navyše nejde o jeho prvý prehrešok – za podobnú trestnú činnosť bol už v minulosti odsúdený. Namiesto magického artefaktu si tak odniesol len veľké problémy.

Viac o téme: ČeskoČarodejnicaPolícia Česká republikaKrádežMužLovosice
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Krádež v bratislavskom nákupnom
Krádež v bratislavskom nákupnom centre: Polícia hľadá muža z FOTO, spoznávate ho?
Domáce
Ukrajina útočí na Izrael!
Ukrajina útočí na Izrael! Do prístavu v Haife mala doraziť ďalšia loď s kradnutým obilím z Ruska
Zahraničné
Žena si brala zo
Streľba v blízkosti Trumpa: VIDEO Šokujúce správanie ženy! Kradla zo stolov fľaše vína
Zahraničné
FOTO Polícia obvinila muža, ktorý
Vykrádal autá celé mesiace: Polícia chytila zlodeja náradia, škody rátajú v tisícoch
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

BASKETBAL: Tréner Čajok P. Jankovič hodnotí zápas s Ružomberkom
BASKETBAL: Tréner Čajok P. Jankovič hodnotí zápas s Ružomberkom
Basketbal
BASKETBAL: Hráčka Ružomberka O. Jackovecová hodnotí zisk titulu v Tipos extralige žien
BASKETBAL: Hráčka Ružomberka O. Jackovecová hodnotí zisk titulu v Tipos extralige žien
Basketbal
BASKETBAL: Tréner Ružomberka J. Suja hodnotí zisk titulu v Tipos extralige žien
BASKETBAL: Tréner Ružomberka J. Suja hodnotí zisk titulu v Tipos extralige žien
Basketbal

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Koaličné napätie graduje: SNS
Koaličné napätie graduje: SNS kritizuje Ficovu komunikáciu so Zelenským, Dankovi sa nepozdáva premiérov postoj
Domáce
Redmi Pad 2 9.7:
Redmi Pad 2 9.7: Tablet do batohu, ktorý zvládne tvoj deň aj večerný Netflix
hashtag.sk
Pozor, prichádzajú mrazy: Meteorológovia
Pozor, prichádzajú mrazy: Meteorológovia vydali varovanie pre celé Slovensko!
Domáce
Hurbanovo privíta najtalentovanejších študentov: Finále Astronomickej olympiády už od nedele
Hurbanovo privíta najtalentovanejších študentov: Finále Astronomickej olympiády už od nedele
Nitra

Zahraničné

FOTO BIZARNÁ krádež zachytená na
BIZARNÁ krádež zachytená na KAMERU: Muž ukradol čarodejnicu! Policajti žartovne varujú pred kliatbou
Zahraničné
Opilec obchytkával ženu, muž
Šokujúce VIDEO: Ožran dostal brutálnu ranu päsťou, skončil v bezvedomí! TOTO si nemal dovoliť
Zahraničné
Donald Trump
Hrozby Donalda Trumpa vojenskou agresiou! Kuba ich silne kritizuje
Zahraničné
Brazíliu zasiahli silné dažde:
Brazíliu zasiahli silné dažde: Hlásia najmenej šesť mŕtvych!
Zahraničné

Prominenti

FOTO FOTOhádanka
Spoznávate v tejto malej okani známu moderátorku? Už 30 rokov patrí jednej televízii…
Domáci prominenti
Stella Maxwell
Bisexuálna modelka Stella Maxwell po vzťahoch so slávnymi ženami v náručí muža: A ešte akého!
Zahraniční prominenti
Robo Opatovský nakrúcal videoklip
Opatovský má 54 a rád odhaľuje svoj hrudník: Nie každému je to ale po chuti! Tejto dáme to prekáža
Domáci prominenti
Renátu Názlerovú nespoznáte: Tentokrát
Renátu Názlerovú nespoznáte: Tentokrát nejde o kilá! Pozrite, čo so sebou porobila...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Podarená babička (91): Rodine
Podarená babička (91): Rodine nahnala strach, nedvíhala telefón! Našli ju, ako hrá videohry
Zaujímavosti
Koľko sexu je „zdravé
Koľko sexu je „zdravé minimum“ a čo robí s telom? Prekvapivé účinky, o ktorých sa málo hovorí
vysetrenie.sk
FOTO Fotka Grecie Guadalupe Orantes
Internet sa smeje z FOTO ženy v pátraní: TOTO mala byť ona? Jej reálna podobizeň všetkých zaskočila
Zaujímavosti
Outletový obchod ukrýval POKLAD!
Outletový obchod ukrýval POKLAD! Zákazníčka môže zarobiť poriadny balík
Zaujímavosti

Dobré správy

Redmi Pad 2 9.7:
Redmi Pad 2 9.7: Tablet do batohu, ktorý zvládne tvoj deň aj večerný Netflix
hashtag.sk
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk

Ekonomika

Známy miliardár sa postavil Trumpovi: Žaluje kryptoprojekt spájaný s jeho rodinou, v hre sú stovky miliónov dolárov!
Známy miliardár sa postavil Trumpovi: Žaluje kryptoprojekt spájaný s jeho rodinou, v hre sú stovky miliónov dolárov!
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)

Šport

VIDEO Infarktový záver nám napokon vyrovnanie nepriniesol: Naši mladíci vo finále podľahli Švédom
VIDEO Infarktový záver nám napokon vyrovnanie nepriniesol: Naši mladíci vo finále podľahli Švédom
MS v hokeji do 18 rokov
Titul je spečatený: Futbalisti Slovana vďaka tesnej výhre proti DAC oslavujú ďalší titul
Titul je spečatený: Futbalisti Slovana vďaka tesnej výhre proti DAC oslavujú ďalší titul
Niké liga
Črtajú sa nám skvelé prospekty: Kazda a Goljer medzi najlepšími na celom turnaji
Črtajú sa nám skvelé prospekty: Kazda a Goljer medzi najlepšími na celom turnaji
MS v hokeji do 18 rokov
Nečakaný debakel od Lotyšov: Naši hokejisti v príprave pred MS totálne vyhoreli
Nečakaný debakel od Lotyšov: Naši hokejisti v príprave pred MS totálne vyhoreli
Slováci

Auto-moto

Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Útlm v práci? Zistite, čo jesť a piť, aby ste v práci nestrácali pozornosť
Útlm v práci? Zistite, čo jesť a piť, aby ste v práci nestrácali pozornosť
Pracovné prostredie
Slováci podceňujú riziká online nákupov, podvod zažil takmer každý druhý
Slováci podceňujú riziká online nákupov, podvod zažil takmer každý druhý
Domáce
Darovanie krvi: Viac než len dobrý skutok – na čo ako zamestnanec máte nárok?
Darovanie krvi: Viac než len dobrý skutok – na čo ako zamestnanec máte nárok?
Rady, tipy a triky
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Podnikanie

Varenie a recepty

Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Ako spoznať kvalitnú špargľu
Ako spoznať kvalitnú špargľu
Rady a tipy
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Rady a tipy

Technológie

Myslíš si, že ťa inkognito režim v prehliadači spraví anonymným na internete? Toto je 5 mýtov, ktorým stále verí veľa používateľov
Myslíš si, že ťa inkognito režim v prehliadači spraví anonymným na internete? Toto je 5 mýtov, ktorým stále verí veľa používateľov
Návody
Imunitné bunky pri rakovine nezlyhávajú len preto, že sú slabé. Vedci objavili vnútorný chaos, ktorý ich môže pripraviť o silu
Imunitné bunky pri rakovine nezlyhávajú len preto, že sú slabé. Vedci objavili vnútorný chaos, ktorý ich môže pripraviť o silu
Veda a výskum
Alzheimerova choroba sa u niektorých ľudí nikdy neprejaví stratou pamäti. Vedci odhalili kľúčový rozdiel v ich mozgoch
Alzheimerova choroba sa u niektorých ľudí nikdy neprejaví stratou pamäti. Vedci odhalili kľúčový rozdiel v ich mozgoch
Správy
Dna môže ohrozovať aj srdce. Vedci zistili, kedy liečba znižuje riziko infarktu a mŕtvice
Dna môže ohrozovať aj srdce. Vedci zistili, kedy liečba znižuje riziko infarktu a mŕtvice
Veda a výskum

Bývanie

Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu

Pre kutilov

Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Májový spln 2026: Títo ľudia zažijú po včerajšku skúšku vzťahov a odhalenie pravdy, o ktorej netušili
Partnerské vzťahy
Májový spln 2026: Títo ľudia zažijú po včerajšku skúšku vzťahov a odhalenie pravdy, o ktorej netušili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
BIZARNÁ krádež zachytená na
Zahraničné
BIZARNÁ krádež zachytená na KAMERU: Muž ukradol čarodejnicu! Policajti žartovne varujú pred kliatbou
Opilec obchytkával ženu, muž
Zahraničné
Šokujúce VIDEO: Ožran dostal brutálnu ranu päsťou, skončil v bezvedomí! TOTO si nemal dovoliť
Koaličné napätie graduje: SNS
Domáce
Koaličné napätie graduje: SNS kritizuje Ficovu komunikáciu so Zelenským, Dankovi sa nepozdáva premiérov postoj
Desivé rozhodnutie: Rusi zmenili
Zahraničné
Desivé rozhodnutie: Rusi zmenili ničivú stratégiu! Už neútočia na elektrárne, majú zákernejší plán

Ďalšie zo Zoznamu