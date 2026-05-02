BIZARNÁ krádež zachytená na KAMERU: Muž ukradol čarodejnicu! Policajti žartovne varujú pred kliatbou

LOVOSICE - Prípad, ktorý najprv vyzeral ako úsmevná epizóda, sa napokon skončil zásahom polície. Muž si totiž vyhliadol netradičný úlovok – dekoráciu v podobe čarodejnice, ktorá visela na strome pred domom s opatrovateľskou službou.
Policajti z obvodného oddelenia v Lovosiciach priznávajú, že spočiatku išlo o kuriózny incident. "Prípad by na prvý pohľad mohol pôsobiť ako drobná, takmer až úsmevná epizóda," uviedli. Realita však bola iná.
Neznámy muž sa rozhodol dekoráciu jednoducho zobrať. Čarodejnica pritom nebola len obyčajnou ozdobou – spríjemňovala prostredie seniorom a vytvárala takmer rozprávkovú atmosféru. To ho však nezastavilo. Bez váhania ju strhol zo stromu a odniesol preč.
Všetko zachytila kamera
Muž však netušíl, že ho sleduje kamera. Tá celý incident zachytila a jeho čarodejnícky úlovok detailne zdokumentovala. Práve vďaka záznamom sa polícii podarilo podozrivého rýchlo stotožniť a vypátrať.
Hoci škoda bola vyčíslená len na približne 200 korún českých, čo je asi len 8 až 9 eur, podľa policajtov nešlo len o peniaze. "Aj malé činy môžu mať veľké a niekedy až magické následky," pripomenuli. A práve tie môžu muža ešte len dobehnúť. Podľa policajtov si totiž krádežou symbolickej čarodejnice mohol „privolať“ viac problémov, než čakal. Tá mala podľa miestnych dohliadať na pokoj a pohodu obyvateľov.
"Magický" následok sa dostavil
Celý prípad navyše prichádza v období tradičných sviatkov, ktoré majú podľa zvykov chrániť pred zlom a prinášať očistu. "Zdá sa, že ochrana zafungovala presne tak, ako mala," dodali policajti s miernou dávkou irónie.
Kým seniori zostali v bezpečí, muž teraz čelí vážnym následkom. Za krádež mu hrozia až dva roky väzenia. Navyše nejde o jeho prvý prehrešok – za podobnú trestnú činnosť bol už v minulosti odsúdený. Namiesto magického artefaktu si tak odniesol len veľké problémy.