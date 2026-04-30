Sloboda tlače je vo svete na 25-ročnom minime, Slovensko obsadilo 37. priečku

PARÍŽ - Po prvýkrát v histórii Svetového indexu slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) sa viac ako polovica krajín sveta zaradila do kategórií „náročné“ alebo „veľmi vážne“. Situácia je rovnako ako minulý rok najhoršia v Eritrei, najlepšie podmienky majú novinári v Nórsku. Slovensko sa umiestnilo na 37. mieste, medziročne si tak polepšilo o jednu priečku. Vyplýva to z každoročnej správy RSF zverejnenej vo štvrtok.

„Hoci vláda premiéra Roberta Fica zámerne vytvára nepriateľské politické prostredie pre novinárov, sloboda tlače je podporená právnym rámcom a ekonomickou udržateľnosťou médií. Podnecovateľ vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky v roku 2018 ešte nebol odsúdený,“ uvádza RSF k situácii na Slovensku.

Organizácia uvádza, že súkromná TV Markíza čelí politickému nátlaku a niekoľko skúsených reportérov z nej preto odišlo, aby si založili nové médium. Verejnoprávna RTVS bola nahradená novou entitou STVR, čo dalo podľa RSF vláde príležitosť zasahovať do riadenia a nezávislosti tejto stanice. Nový čas zasa odkúpila skupina Penta, vďaka čomu vlastní už dvoje najväčšie bulvárne noviny na Slovensku. Napriek tomu RSF uvádza, že SR má silnú tradíciu investigatívnej žurnalistiky, ktorá sa objavuje vo viacerých novinách a online médiách.

Naši susedia sú na tom lepšie

Pred Slovenskom sú na tom zo susedných krajín lepšie Česko (11. miesto), Rakúsko (19. miesto) a Poľsko (27. miesto). Horšie sa umiestnili Ukrajina (55. miesto) a Maďarsko (74. miesto). Organizácia uvádza, že verejné politiky štátov nedokázali poskytnúť štrukturálne riešenie pre celý rad výziev, či už ide o fyzické alebo právne hrozby, ktorým čelia novinári na celom svete. Vo viac ako 80 percentách analyzovaných krajín sa ochranné mechanizmy považujú za neexistujúce alebo neúčinné.

Hoci Nariadenie EÚ o slobode médií (EMFA) zaručuje v členských štátoch nezávislosť a udržateľnosť médií, najmä verejnoprávnych, podľa RSF ho pravidelne podkopávajú národné legislatívy, ako to bolo v prípade Maďarska (74. miesto) za vlády Viktora Orbána, ale aj v lepšie umiestnených krajinách vrátane SR, ČR a Litvy (15. miesto). Iba sedem krajín sa zaradilo do kategórie „dobré“ z hľadiska prostredia pre novinárov, pričom spoločne v nich žije len jedno percento globálnej populácie. Podľa RSF bol tento rok zaznamenaný najprudší globálny pokles v dôsledku zmien právnych prostredí krajín, pretože žurnalistika je čoraz viac obmedzovaná zákonmi pod zámienkou boja proti terorizmu alebo ochrany národnej bezpečnosti.

Na čele ostalo Nórsko

Nórsko ostalo na čele indexu už desiaty rok po sebe, nasledovali ho krajiny ako Holandsko či Estónsko. Prvých 19 krajín indexu sa nachádza v Európe. Na opačnom konci rebríčka sa umiestnili Eritrea, Severná Kórea a Čína. Rusko obsadilo 172. priečku, Spojené štáty spadli z 57. na 64. miesto. Nemecko obsadilo 14. miesto, Spojené kráľovstvo 18. miesto, Francúzsko 25. miesto a Taliansko až 56. miesto. Najviac si za uplynulý rok polepšila Sýria, z minuloročného 177. miesta sa presunula na 141. priečku. Naopak Niger sa za rok prepadol o 37 priečok na 120. miesto.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

