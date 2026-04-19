MIMORIADNY ONLINE Masívny nálet na Ukrajinu: Rusko vyslalo stovky dronov! Útok si vyžiadal život tínedžera

KYJEV - Pri ruských útokoch na Ukrajine v noci na nedeľu zahynul 16-ročný chlapec a ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia, uviedol šéf Černihivskej mestskej vojenskej správy Dmytro Bryžynskyj. Ukrajinské vzdušné sily tvrdia, že Rusko zaútočilo 236 dronmi, z ktorých 203 sa podarilo zneškodniť. Situáciu sledujeme online.
8:21 Ukrajinské drony údajne zasiahli prístav v ruskom Krasnodarskom kraji. Ukrajinské drony zasiahli prístav v južnom ruskom Krasnodarskom kraji v noci na 19. apríla, informovali sociálne médiá.
Pri útokoch Ruska prišiel o život 16-ročný chlapec
Bryžynskyj na platforme Telegram objasnil, že pri útoku utrpeli zranenia tri ženy a jeden muž. Poškodených je sedem súkromných domov, administratívna budova, vzdelávacia inštitúcia a dve autá. O nočných útokoch informovali na Telegrame aj ukrajinské vzdušné sily, ktoré hlásia zneškodnenie 203 bezpilotných lietadiel. Zaznamenali zásahy 32 dronov na 18 miestach, ako aj pád trosiek na ôsmich miestach na Ukrajine.
Podľa ruského ministerstva obrany podnikla nočné útoky aj Ukrajina. Rezort na Telegrame uviedol, že ruské systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili 13 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami.