Desivé rozhodnutie: Rusi zmenili ničivú stratégiu! Už neútočia na elektrárne, majú zákernejší plán

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)
KYJEV - S príchodom teplejšieho počasia sa síce znižuje riziko rozsiahlych výpadkov elektriny, no Ukrajina čelí novej hrozbe. Úrady a vojenská rozviedka varujú, že cieľom ruských útokov by sa mohla stať vodná infraštruktúra.

Nový možný cieľ útokov

Ukrajinská vojenská rozviedka HUR upozorňuje na meniacu sa stratégiu ruských síl. Podľa jej analýz by mohli údery smerovať na systémy zásobovania vodou v obývaných oblastiach, čím by sa zvýšil tlak na civilné obyvateľstvo.

Cieľ je podľa rozviedky jasný – vyvolať nespokojnosť, prehĺbiť sociálne napätie a podnietiť protesty. Ako uvádza portál Kyiv Independent, takéto útoky by boli v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom a mohli by byť považované za vojnový zločin.

Útoky naznačujú nový trend

Obavy posilňujú aj nedávne incidenty. Ruské sily zasiahli vodnú nádrž v Charkovskej oblasti a v Záporožskom regióne poškodili techniku určenú na opravy vodovodných potrubí.

Tieto zásahy podľa odborníkov ukazujú, že infraštruktúra spojená s vodou sa môže stať ďalším terčom.

Prepojenie s energetikou

Podľa šéfky informačnej politiky Asociácie vodárenských a kanalizačných podnikov Ukrajiny Viktorije Jakovljevovej je problém úzko prepojený s energetikou.

„Útok na energetický systém sa veľmi často automaticky mení aj na útok na zásobovanie vodou,“ vysvetlila.

Za najzraniteľnejšiu časť označila kanalizačný systém. Ak prestanú fungovať čerpacie stanice, môže dôjsť k okamžitému úniku odpadových vôd na povrch.

Systém je pod tlakom

Ukrajinský vodárenský sektor utrpel počas vojny rozsiahle škody. Podľa odhadov odborníkov sa problémy prejavujú najmä v závislosti na elektrickej energii, nedostatku financií, chýbajúcich náhradných dieloch a preťaženom personáli.

„Bez dostatočných investícií, záložných systémov, medzinárodnej pomoci a decentralizácie dodávok vody nebudú ani najodhodlanejšie tímy schopné dlhodobo zvládať následky škôd,“ upozornila Jakovljevová.

Riziko pre civilistov rastie

Zásahy do vodnej infraštruktúry by mohli mať okamžité dôsledky pre milióny ľudí. Nedostatok pitnej vody či kolaps kanalizácie by výrazne zhoršili životné podmienky a mohli by viesť k ďalšej humanitárnej kríze.

